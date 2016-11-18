A forte chuva na Grande Vitória, durante a tarde desta sexta-feira (18), causou prejuízos e transtornos para moradores e comerciantes da Serra. Somente na Avenida Central, em Laranjeiras, por exemplo, algo em torno de mil estabelecimentos foram impactados na movimentação comercial, situação recorrente em casos de alagamentos na região, de acordo com informações do diretor executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, Samuel Valle.

A água da chuva invadiu lojas e impediu o tráfego de veículos na Avenida Central. O temporal começou por volta das 14 horas na região de Laranjeiras. Segundo comerciantes do local, a chuva durou cerca de 30 minutos, o que foi suficiente para causar alagamentos e inundar lojas.

Your browser does not support the audio element. Avenida Central alaga e afeta comércio de 1.000 lojas em Laranjeiras

Segundo a gerente de uma loja de calçados, Geane Lopes, o dia de trabalho foi perdido, já que o estabelecimento ficou alagado e os funcionários tiveram que limpá-lo. Geane afirma que esse problema causa grandes prejuízos para os comerciantes.

“Isso gera perdas. Nós, que somos funcionários, temos ranking e números para mostrar aos nossos patrões. Com esse tipo de problema, nós não temos vendas, mas a precisa disso. Quem vai pagar esse prejuízo, já que a gente deixou de vender até esse horário?”, indagou.

Nem todas as regiões na Serra sofreram com alagamentos. Um desses locais foi Cidade Continental. No entanto, a chuva foi tão forte que, neste mesmo bairro, a residência da dona de casa Márcia Oliveira Souza Rezende, de 25 anos, foi invadida por água para todos os lados pela primeira vez. A moradora filmou e postou a situação em uma rede social.