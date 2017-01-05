Uma das dificuldades das empresas é avaliar se suas práticas são realmente adequadas e se resultam em retorno financeiro. Geralmente, consultorias que fazem esse tipo de diagnóstico custam muito dinheiro. No entanto, as organizações que quiserem fazer esse tipo de levantamento têm a chance de se inscrever até o dia 31 de janeiro no Prêmio Qualidade Espírito Santo.

A premiação, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes) e pela ONG Espírito Santo em Ação, reconhece as companhias com boas práticas empresarias por meio de uma avaliação interna.

Your browser does not support the audio element. Avaliação interna de empresas capixabas pode resultar em premiação

Com isso, são avaliados aspectos como relacionamento com clientes e fornecedores, tratamento com prestadores de serviços e, principalmente, como os recursos são utilizados para que a empresa alcance os resultados esperados.

De acordo com a gerente de Competitividade da Sedes, Florence Campos, as empresas que participam da premiação acabam colhendo bons frutos. “O mais importante é que as empresas melhoram seus resultados. Quando digo isso significa que há melhora de indicadores. Então, as empresas têm um retorno financeiro grande”, disse.