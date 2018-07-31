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NOVO QUESTIONÁRIO

Avaliação de risco vai auxiliar mulheres vítimas de violência no ES

O questionário será realizado por delegados ou promotores do Ministério Público estadual que receberem as denúncia

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 13:09

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

31 jul 2018 às 13:09
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Está disponível no Espírito Santo um novo método que poderá auxiliar autoridades que avaliam os pedidos de medidas protetivas de urgência para as mulheres vítimas de violência. A Ficha de Avaliação de Risco conta com 42 perguntas, que serão respondidas pelas mulheres vítimas de violência. O questionário poderá ser aplicado por delegados ou promotores do Ministério Público Estadual que receberem as denúncias. Com uso de pontuação para as respostas, o questionário vai apontar quatro níveis diferentes de risco, indo do mais baixo para o mais alto. O resultado será encaminhado, juntamente com o requerimento, para o juiz responsável pelo caso.
A alternativa chega para fortalecer ainda mais a Lei Maria da Penha, com a intenção de diminuir os casos de violência contra as mulheres, e que completa 12 anos de vigência no dia 7 de agosto deste ano.
A ficha de avaliação foi elaborada ao longo de um ano e meio, após um trabalho conjunto da Secretaria estadual de Segurança Pública, o Ministério Público do Espírito Santo e o Instituto Jones do Santos Neves. O documento terá informações sobre o histórico de violência sofrido pela vítima e até vai apontar características socioeconômicas do agressor. Como, por exemplo, se ele está desempregado ou não.
Avaliação de risco vai auxiliar mulheres vítimas de violência no ES
A promotora Cláudia Garcia destacou que, independe do resultado do questionário, as medidas protetivas só serão obtidas com autorização dos juízes.
"Cabe ao Ministério Público, cabe ao delegado de polícia demonstrar a gravidade da situação para o juiz, e ele, sim, analisando todas as provas oferecidas, analisando a situação grave que a gente narra, deferir ou indeferir (o pedido de medida protetiva)", explica a procuradora do Ministério Público.
A diretora-presidente do instinto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, que ajudou a formular o documento, afirmou que o método criado no Espirito Santo é uma alternativa inédita no Brasil.
"Mais do que aumentar ou diminuir o número de medidas, o que a gente quer é que essas ações seja protetivas, que não falte medidas para a mulher que precisa e seja a que mais atenda a necessidade da mulher", avaliou a diretora-presidente do Instituto Jones do Santos Neves.
De acordo com números do Instituto Jones do Santos Neves, o Espírito Santo ocupa o 13º lugar entre os estados brasileiros com mais casos de violência contra as mulheres.

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