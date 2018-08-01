Av. Rio Branco: obras nos próximos 4 meses alteram trânsito na região

Mudanças na Região da Leitão da Silva Crédito: Patrícia Scalzer

Um trecho da Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória, ficará interditado pelos próximos quatro meses para a continuação das obras de ampliação da Avenida Leitão da Silva. Para não prejudicar o trânsito na região, ruas e avenidas sofreram alterações e uma nova via foi criada.

A interdição do trecho entre o cruzamento da Leitão da Silva até a rotatória do Carone, no sentido Reta da Penha, teve início na tarde desta quarta-feira (1º). Apesar da interdição, não houve registro de congestionamentos na região no final da tarde e início de noite, além do habitual no horário de pico.

Your browser does not support the audio element. Obras nos próximos 4 meses alteram trânsito na região da Av. Rio Branco e Leitão da Silva

A nova via, localizada na lateral da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, liga a Leitão da Silva à Avenida Rio Branco. A Rua deverá ser chamada de José Antônio Pignaton, em homenagem ao fundador da escola Leonardo da Vinci, que faleceu nos últimos dias. O Projeto de Lei com o nome da nova via foi encaminhado pela Prefeitura para a apreciação dos vereadores da capital.

Para muitos pais de alunos da escola Leonardo da Vinci, localizado na Rua Elias Tommasi Sobrinho, que se tornou sentido único, as mudanças devem melhorar o trânsito na região nos horários de entrada e saída de alunos. O pensionista Milton Chequer conta que a saída dos alunos ficou mais segura com o sentido único na via. “Agora tem mais espaço para o tráfego, estacionamento, mais segurança para pegar as crianças. Já passei pela nova via e ficou muito boa também”, disse.

Mudanças na Região da Leitão da Silva Crédito: Patrícia Scalzer

O motorista Alcenir Silva também acredita que o trânsito na Região da Leitão da Silva deve melhorar com criação da nova via. Ele conta que com a interdição de parte da Avenida Rio Branco, os motoristas que saem da Elias Tommasi não terão dificuldades para passar pela rotatória do Carone. “Quando a gente saía da escola, tínhamos que enfrentar o trânsito da rotatória, ficava tudo embolado. Era difícil atravessar para pegar a Leitão da Silva e agora acho que vai ficar bem melhor”, disse.

Já o motorista de transporte escolar Luiz Almeida reclamou da retirada de vagas de estacionamento na Rua Elias Tommasi. Ele conta que agora não há local para as vans aguardarem os alunos. “Era difícil encontrar um estacionamento, mas não era proibido, agora tem. Eu, por exemplo, estou parado em um local proibido, mas não tem o que fazer. O local permitido para vans está todo ocupado por carros”, disse.

As obras devem durar cerca de quatro meses. De acordo com o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito de Vitória, Marcelo da Silva Perozini, a avaliação do primeiro dia de interdição foi positiva. Ele destacou que até o final de semana, guardas municipais vão ficar na região para orientar os motoristas sobre as mudanças.

Para evitar a retenção de veículos na Avenida Rio Branco, sentido Leitão da Silva, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que fará um estudo para saber se é viável aumentar o tempo dos semáforos da via.