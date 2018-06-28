Av. Carlos Lindenberg: motoristas enfrentam problemas na pista

Desnível na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Quem passa pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, já deve ter notado problemas como desnivelamento da pista, falta de sinalização horizontal quando há conversão de três para duas faixas e ciclovia mal cuidada. O ouvinte da Rádio CBN Vitória Alessandro Barreto passa diariamente pelo local, de moto ou de bicicleta, e diz que se sente em risco.

Your browser does not support the audio element. Av. Carlos Lindenberg, motoristas enfrentam problema na pista

De acordo com Barreto, o trecho com mais problemas de desnivelamento de pista fica entre os bairros Cobilândia e Alvorada. A reportagem da CBN Vitória esteve no local e constatou que há o desnível. O ouvinte também diz que há cruzamentos confusos nessa mesma região e más condições da ciclovia que, inclusive, é invadida por carros e até caminhões que estacionam no local.

Alessandro Barreto, servidor público, 41 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Alessandro Barreto diz que se sente vulnerável quando passa de moto pela Avenida Carlos Lindenberg. “Eu já passei por situação em que quase caí por causa dessas lombadas. Elas são como costelas no meio da pista. Por causa disso, a gente se desequilibra com facilidade.”

Ao contrário de Alessandro Barreto, o motorista Eliseu Carcheno, de 33 anos, não conseguiu evitar uma queda de moto na região da Carlos Lindenberg entre Cobilândia e Alvorada. “Eu acho a avenida muito precária, as condições são péssimas. Exitem vários desníveis. Eu já sofri acidente de moto por causa disso e quase fui atropelado por um ônibus na queda.”

Em 2008, foi iniciada uma obra que prometia solucionar problemas da via. Mais de dez anos depois, quem passa pelo local ainda corre riscos e reclama da má qualidade da pista.

Eliseu Carcheno, motorista, 33 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A Secretaria Estadual de Obras Públicas (Setop) foi demandada para se manifestar e informou, por meio de nota, que que não há obras do Estado na Avenida Carlos Lindenberg e que melhorias e manutenção da via são de competência municipal. A nota acrescenta que o Governo do Estado repassou R$ 32 milhões para as obras de drenagem, recapeamento, ciclovia e calçadas, por meio de convênio assinado entre a Secretaria de Saneamento e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e a Prefeitura de Vila Velha. O convênio, finalizado em dezembro de 2014, não previa a terceira etapa da obra.

A Setop também revelou que está aguardando a liberação dos recursos já aprovados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 530 milhões, para investimento em várias obras, que vão melhorar o trânsito e a mobilidade na Região Metropolitana.

Por fim, a secretaria indicou que está prevista, mediante convênio com a Prefeitura de Vila Velha, a ampliação da capacidade da Avenida Carlos Lindenberg, no trecho Cobi - Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Para dar maior fluidez ao trânsito na região e facilitar o acesso ao Terminal de Jardim América, também será construído um binário nos bairros Nova América – Vasco da Gama, totalizando investimentos da ordem de R$ 76,6 milhões.