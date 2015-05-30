Auxílio-moradia: 83,8% dos membros do Ministério Público Estadual já recebem

Seis meses após a rádio CBN Vitória e o jornal A Gazeta revelarem que membros do Ministério Público, além de receberem salários superiores a R$ 28 mil, ainda têm direito a auxilio-moradia de R$ 4,3 mil, uma atualização do caso aponta que 83,8% da corporação recebem o benefício. Dos 309 procuradores e promotores, 259 têm acrescentado ao final do mês mais R$ 4,3 mil em seus proventos. Estão entre os beneficiados todos os cargos-chave da cúpula do Ministério Público Estadual.