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GASTO MILIONÁRIO

Auxílio-moradia: 83,8% dos membros do Ministério Público Estadual já recebem

Estão entre os beneficiados todos os cargos-chave da cúpula do Ministério Público Estadual

Publicado em 30 de Maio de 2015 às 13:42

Publicado em 

30 mai 2015 às 13:42
Seis meses após a rádio CBN Vitória e o jornal A Gazeta revelarem que membros do Ministério Público, além de receberem salários superiores a R$ 28 mil, ainda têm direito a auxilio-moradia de R$ 4,3 mil, uma atualização do caso aponta que 83,8% da corporação recebem o benefício. Dos 309 procuradores e promotores, 259 têm acrescentado ao final do mês mais R$ 4,3 mil em seus proventos. Estão entre os beneficiados todos os cargos-chave da cúpula do Ministério Público Estadual.
Confira a lista dos beneficiados: 
Lista Auxílio-moradia MPES
52817 - Vinícius Valfré - Cúpula do Ministério Público não abre mão de R4 4,3 mil extra de auxílio-moradia - CBNGAZ - 2.25s - 30-05-15.mp3

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