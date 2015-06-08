A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do Espírito Santo foi arrombada nesta segunda-feira (8), em Vitória. Esta é a quinta unidade policial arrombada em 10 dias no Estado. Dois Batalhões da Polícia Militar e duas delegacias da Polícia Civil foram invadidas e armamentos foram levados. A polícia ainda não informou o que foi levado do local pelos criminosos e aguarda o resultado da perícia. As investigações serão realizadas pelo Departamento Patrimonial.A DPCA ficou fechada durante toda a manhã, após o arrombamento, e aqueles que procuraram a delegacia foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória. A invasão foi constatada pelo delegado da unidade no início do expediente, por volta das 7 horas. Ele notou que a DPCA estava revirada e acionou o Superintendente de Polícia Especializada, delegado Darcy Arruda.

Your browser does not support the audio element. Autoridades registram quinto arrombamento em unidades policiais no Espírito Santo

As grades de entrada da unidade policial foram serradas; alarmes e câmeras de videomonitoramento tiveram cabos cortados e foram desligados. O delegado da unidade não soube dizer quantas pessoas invadiram o local, segundo Arruda.

"Isso nunca aconteceu, mas está acontecendo agora. A Polícia Civil e a Polícia Militar, em conjunto, retiraram muitas armas de circulação. Então temos que avaliar agora o que está acontecendo. A delegacia, apesar de não ter a segurança patrimonial, é muito bem estruturada na parte de segurança eletrônica, grades, ofendículos. A pessoa possui um certo conhecimento. Os cartórios estão remexidos. A perícia está com o delegado para identificar o que foi ou não retirado.", explicou.

Darcy Arruda não soube mensurar se houve armamentos levados, como ocorreu em outras unidades arrombadas. Na semana passada, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) determinou que as armas fossem retiradas das delegacias em todo o Estado. "As armas estão sendo todas catalogadas. Cerca de 95% das armas já foram retiradas, não temos mais armas em delegacia. Estamos aguardando a conferência de quais ainda faltam encaminhar. Se faltar alguma hoje ainda se resolve", disse.

Delegado não descarta envolvimento de policiais

Os armamentos recolhidos nas operações e que normalmente eram enviados para o setor de balística, delegacias e fóruns, por precaução estão sendo guardados na Sesp. Já as armas utilizadas pelos policiais estão sendo armazenadas na Delegacia de Armas e Munições. Darcy Arruda classifica os arrombamentos como ousados e não descarta a participação de policiais. Entretanto, a polícia não passará informações para não atrapalhar as investigações.

"É uma ousadia que vai custar caro para eles. Uma certeza nós temos: vamos investigar, identificar e prender todos. Temos informações. A inteligência da Policia Civil já está trabalhando. Tenho certeza que nós vamos dar uma resposta enérgica com relação à essas situações. Não posso ser leviano a ponto de dizer que tem participação de policiais ou não. A verdade é que será apurado. Se tiver participação vão responder as penas da lei e administrativamente também. Não posso descartar nada", afirmou.

Outras invasões

Esta foi a quinto invasão a uma unidade da polícia nas últimas semanas. No dia 29 de maio, a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) foi arrombada e uma arma chegou a ser levada. O criminoso tirou a grade de uma das janelas e entrou. Já no dia 2 de junho, armas foram levadas da Delegacia Distrital do bairro Goiabeiras, na Capital.