Autoescolas já investiram nos simuladores Crédito: Carlos Alberto Silva

O Detran anunciou que vai entrar em vigor, a partir do dia 18 de fevereiro, um novo sistema de fiscalização para evitar as fraudes em aulas práticas nas autoescolas. A partir desta data, os carros terão sistema de GPS para monitorar no trajeto percorrido, câmeras e também a identificação dos alunos pela impressão digital.

Your browser does not support the audio element. Autoescolas reclamam do sistema de biometria do Detran

No entanto, apesar de apoiar a nova fiscalização das aulas práticas, o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo não está nada satisfeito com o sistema de fiscalização por biometria das aulas teóricas.

Segundo Anderson da Silva Perozini, presidente do sindicato, o sistema apresentou diversos problemas nos últimos dois anos, todas as 260 autoescolas do Estado já fizeram reclamações, mas o Detran não tem atendido os pedidos de mudança.

“Nós já levamos diversas propostas para a alteração desse sistema e eles não acataram até hoje porque dizem que o contrato do Detran com a empresa (responsável pela biometria) é amarrado e fica difícil a alteração desse contrato”, avaliou o representante do sindicato.

Perozini diz que no sistema on-line de chamadas apresenta falhas constantes e, em alguns casos, alunos já tiveram que repetir aulas por causa de problemas no sinal de internet. As autoescolas pedem para que o Detran adote um sistema biométrico que não dependa exclusivamente da internet.

Em nota, o Detran afirmou que os problemas registrados no sistema de identificação biométrica, geralmente, estão relacionados a falhas nos serviços de internet ou energia nos credenciados, problemas na operação do sistema pelo usuário ou falhas sistêmicas. Qualquer problema apresentado é informado ao órgão, que soluciona a demanda a partir da avaliação de cada caso juntamente com a empresa terceirizada responsável pela operação do sistema.