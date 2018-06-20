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Autoescolas alegam insegurança e querem diminuir as aulas noturnas

Instrutor ouvido pela reportagem da CBN Vitória diz que evita dar aulas à noite no bairro Jardim Camburi

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 14:20

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

20 jun 2018 às 14:20
Carros de autoescola em rua do bairro Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva
Alegando insegurança e afirmando que tem a intenção de evitar novos casos de violência contra alunos e instrutores, a Associação dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo quer diminuir o número de aulas noturnas nas autoescolas. De acordo com o presidente da associação, Paulo Roberto Rodrigues, os alunos têm a obrigação de realizar pelo menos cinco aulas práticas durante a noite. Se o pedido de mudança for aceito pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), as autoescolas ficarão livres para decidir se querem oferecer aulas à noite.
Autoescola alegam insegurança e querem diminuir as aulas noturnas
Paulo Roberto Rodrigues afirmou que vários proprietários de autoescolas capixabas têm relatado casos de assaltos nos últimos meses. Segundo ele, seriam atendidos à noite apenas os alunos que não podem fazer aulas durante o dia.
"Muitas pessoas trabalham durante o dia, e essas pessoas terão que fazer aulas à noite. Não tem alternativa para a gente, senão perdemos até o cliente. Nós queremos que não seja obrigatório e, sim, opcional (a aula noturna). Assim reduzimos o número de aulas noturnas", explicou o representante das autoescolas.
O instrutor Carlos Alberto Gonçalves ensina pessoas a dirigir pelas ruas de Vitória há 13 anos e afirma que tem medo de dar aulas à noite, principalmente no bairro Jardim Camburi.
"Está muito violento, a gente não pode dar bobeira porque eles roubam mesmo a gente", reclamou o instrutor.
O Detran-ES informou que segue determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que atualmente, estabelece que devem ser realizadas 5 horas/aulas em períodos noturno. Dessas, 4 aulas podem, de forma facultativa, ser realizadas no simulador de direção veicular.
Em relação às alegações de falta de segurança, a Polícia Militar informou que todos os bairros da Grande Vitória contam com policiamento ostensivo e preventivo. Além disso, a PM também realiza visitas aos estabelecimentos comerciais com o intuito de aproximar a comunidade da PM. A Polícia Militar orientou para que os donos das autoescolas e alunos acionem uma viatura, por meio do Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crime. 

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