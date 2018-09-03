Ausências: semana começa com baixo quorum no plenário da Assembleia

Assembleia Legislativa: 19 comissões permanentes e provisórias realizaram 44 audiências públicas, 10 visitas técnicas, 229 reuniões ordinárias e 142 extraordinárias. Crédito: Gazeta Online

O período eleitoral costuma ser marcado por uma morna atividade parlamentar no plenário da Assembleia Legislativa, seja pelo baixo comparecimento ou pela ausência de deputados para formar o quorum nas sessões. Nesta segunda-feira (3), dia de sessão, dos 26 que marcaram presença, 10 estavam ausentes do plenário no momento da recomposição do quorum, o que fez com que não houvesse a quantidade mínima de parlamentares para votar as matérias. Para a votação de matérias, é necessário que estejam presentes mais da metade dos 30 parlamentares.

Your browser does not support the audio element. Ausentes, semana começa com baixa quorum no plenário da Assembleia

Além dos 10 que deixaram a sessão antes do fim, outros quatro deputados estaduais não estiveram no plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda. Entre aqueles que justificaram a ausência ou a retirada do plenário, todos disseram ter outros compromissos, dentro ou fora da sede do Legislativo, que não envolviam campanhas eleitorais. A maioria dos deputados disputa a eleição deste ano. Como após o pedido de verificação de quórum só havia 15 deputados no plenário, não houve parlamentares suficientes para que houvesse votação dos itens que constavam na pauta.

Os que registraram presença no início da sessão e não estavam mais presentes no momento da recomposição do quórum foram os deputados Claudia Lemos, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Esmael de Almeida, Freitas, Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Marcos Mansur, Rafael Favatto e Theodorico Ferraço.

Já os que não compareceram foram Da Vitória, Janete de Sá, Marcos Bruno e Gildevan Fernandes. Entre os 30 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, apenas Gildevan não está na disputa por nenhum cargo eletivo nas próximas eleições.

A reportagem entrou em contato com os deputados para que pudessem justificar a ausência ou o fato de deixarem a sessão. Responderam à demanda Erick Musso, Marcos Bruno, Enivaldo dos Anjos, Da Vitória, Gilsinho Lopes e Janete de Sá.

Além da presença dos deputados na sessão desta terça, a reportagem percorreu a sede do Legislativo e também checou se há campanha sendo feita por lá, o que é proibido. No local, não foram encontrados materiais de campanha. Pessoas que trabalham na Casa também disseram não ter visto qualquer tipo de campanha eleitoral no lugar.

Justificativas:

Erick Musso:

Erick Musso esteve na sessão e se ausentou para cumprir agenda administrativa da presidência.

Marcos Bruno:

No período da tarde o deputado teve um problema de ordem particular no município de Serra. Com o trânsito chegou quando já havia encerrado a sessão.

Enivaldo dos Anjos:

Após deixar a sessão, Enivaldo teve compromissos dentro da própria Assembleia Legislativa.

Da Vitória:

O deputado Da Vitoria solicitou um pedido de licença da Sessão Ordinária desta segunda-feira (3/9) para acompanhar o candidato ao Governo do Estado, Renato Casagrande em Colatina. O valor será cortado do salario do parlamentar.

Gilsinho Lopes:

O deputado Gilsinho Lopes teve que se ausentar da sessão pois recebeu uma denúncia relacionada ao município de Itapemirim.

Janete de Sá: