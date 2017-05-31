Ausência de policiamento preocupa moradores de Itapoã, em Vila Velha

Moradores do bairro Itapoã, em Vila Velha, reclamam da sensação de insegurança e de redução de policiamento no bairro, principalmente depois da paralisação da Polícia Militar, que aconteceu em fevereiro deste ano. A PM, por outro lado, nega que haja diminuição de efetivo nas ruas do bairro e alega que a corporação tem otimizado a prestação de serviço em Itapoã.

De acordo com o coordenador do Conselho de Segurança Pública do bairro, Antônio Soares, faltam policiais na região. Além disso, ele afirma que há troca de policiais constantemente em Itapoã, o que prejudica o trabalho de segurança. Além disso, ele se queixa a respeito do funcionamento do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que não funciona mais 24 horas por dia e também da falta de funcionamento das câmeras de videomonitoramento da prefeitura de Vila Velha.

Segundo Antônio Soares, a insegurança aumentou em Itapoã. “Começaram a acontecer muitos roubos, sequestros. A segurança se transformou em insegurança. Após a greve, achamos que poderia melhorar, mas só piorou. Até agora, nós estamos no fundo do poço”, afirmou.

O subcomandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Vila Velha, Tenente Carvalho, no entanto, diz que a Polícia Militar busca ouvir a população para saber quais as principais necessidades de cada região. Ele também afirma que a quantidade de policiais não foi reduzida em Itapoã.

“O contingente, na verdade, não diminuiu. A PM continua trabalhando da mesma forma. O que nós tivemos, para operacionalizar melhor o serviço policial, principalmente no município de Vila Velha, é que todas as companhias, em específico a 1ª, que trata do bairro de Itapoã, está de portas abertas para tratar junto com a comunidade os problemas pontuais, as coisas que eles vivenciam e que, às vezes, nós só temos conhecimento pelo 190”, declarou.

Em relação à reclamação sobre o SAC, o Tenente Carvalho alegou que o serviço deixou de funcionar 24 horas por dia porque a demanda durante a madrugada não é alta. Por isso, o local fica aberto entre 9h às 21h, quando a procura é maior pelo serviço.

Sobre a troca de policiais, o Tenente disse que a PM busca manter os agentes por mais tempo em seus locais de trabalho justamente para que conheçam melhor a realidade de cada região. No entanto, ele afirmou que, esporadicamente, há troca de policiais que se aposentam.