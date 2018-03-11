Aumento no preço do Gás Natural Veicular surpreende motoristas

Posto de gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O aumento no preço do Gás Natural Veicular tem surpreendido quem optou por instalar os kit-gás para fugir das constantes altas da gasolina. Motoristas da Grande Vitória relataram que o valor cresceu mais de 20 centavos em apenas 45 dias.

A Rádio CBN Vitória entrou em contato com vários postos de gasolina da região, que confirmaram o aumento, alegando que houve uma alta nos impostos. Em alguns deles, o valor chega a R$ 2,60 o metro cúbico. Já em Linhares, a média do valor chega a R$ 2,99.

Quem opta pelo kit-gás precisa de desembolsar mais de R$ 4 mil com a instalação, em média, mas economiza mais de 50% na hora de abastecer o carro, já que a gasolina acumulou alta de 10,32% em 2017.

Eliezer Lopes é motorista de aplicativo e escolheu o kit-gás para economizar no trabalho. Mas ele afirma que, se o preço não parar de subir, trabalhar com aplicativos vai ficar inviável.

"Para a gente que depende desse trabalho com aplicativo, o gás ele é mais favorável para ter um rendimento. Com a gasolina, já não dá mais para trabalhar. Esses aumentos do GNV me deixam muito assustado. Se continuar assim, vai ficar difícil trabalhar com aplicativo", reclama.

Por nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) afirmou, por nota, que os preços de venda do gás veicular são estabelecidos pelos próprios revendedores, de acordo com os custos e estratégias de mercado. Acrescentou que, por se tratar de um mercado livre, é natural a flutuação dos preços para cima e para baixo sob a influência dos custos e da concorrência, podendo variar conforme o período e a região.