Os aumentos no preço do combustível acentuam a crise no setor transporte de carga no Espírito Santo, em retração desde 2015.

Desde o início de 2017, as empresas já repassaram um impacto de mais de 7% do aumento do diesel para o consumidor, o que dificulta a recuperação econômica. Nos últimos 3 meses, desde que entrou em vigor a nova metodologia de ajustes da Petrobras, com reajustes mais frequentes, o diesel acumula uma alta de quase 15%.

Your browser does not support the audio element. Aumento no diesel provoca prejuízo nas transportadoras capixabas

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística do Espírito Santo, Transcares, Liemar Pretti, alega que as empresas até tentam segurar o quanto podem o reajuste, mas acabam aumentando o preço para evitar a falência do negócio. "Não conseguimos passar (tudo). O mercado não suporta. A grande maioria do segmento teve que reajustar para ficar vivo. Se não, você vai fechar sua empresa", comenta ele.

Segundo o Transcares, o setor teve uma defasagem de custos de 4 a 6% nesses três meses e já acumula um prejuízo de 30% só neste ano.

Desde julho, a área técnica de comercialização da Petrobras pode realizar ajustes sempre que achar necessário, dentro de uma faixa determinada, de redução de 7% a alta de 7% - a orientação anterior era de reajuste ao menos uma vez por mês. A avaliação da estatal era de que os reajustes não estavam sendo suficientes para acompanhar a volatilidade crescente da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e derivados.