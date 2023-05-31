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2 meses da publicação

Aumento em abordagens e queda na renda: o que mudou na vida dos catadores de recicláveis após lei restringir circulação em Vila Velha

A proibição de circularem em determinados trechos da cidade reflete no bolso, segundo os trabalhadores. O descumprimento da regra pode resultar até em apreensão do carrinho

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 19:32

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mai 2023 às 19:32
Catadores de recicláveis convivem com lei que restringe circulação em Vila Velha
Catadores de recicláveis convivem com lei que restringe circulação em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A rotina dos catadores de materiais recicláveis de Vila Velha mudou desde o dia 28 de março, quando uma lei que restringe a circulação dos trabalhadores em partes importantes do município foi publicada pela prefeitura, causando manifestações imediatas de diversos setores da sociedade. Dois meses após a formalização de uma lei proposta pela prefeitura, quem vai às ruas em busca de sustento afirma que passou a conquistar uma renda menor e ainda nota um aumento no preconceito e nas abordagens da Guarda Municipal. "Falam que somos ladrões, mas só a Justiça pode falar isso. A maioria tem família", disse um dos trabalhadores. Ouça a reportagem especial produzida por Alberto Borém e Fernando Madeira, com sonorização de Leandro Rodrigues e edição de Fernanda Queiroz e Rodrigo Lira.
Aumento em abordagens e queda na renda: o que mudou na vida dos catadores de recicláveis após lei restringir circulação em Vila Velha

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