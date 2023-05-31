Aumento em abordagens e queda na renda: o que mudou na vida dos catadores de recicláveis após lei restringir circulação em Vila Velha

A rotina dos catadores de materiais recicláveis de Vila Velha mudou desde o dia 28 de março, quando uma lei que restringe a circulação dos trabalhadores em partes importantes do município foi publicada pela prefeitura, causando manifestações imediatas de diversos setores da sociedade. Dois meses após a formalização de uma lei proposta pela prefeitura, quem vai às ruas em busca de sustento afirma que passou a conquistar uma renda menor e ainda nota um aumento no preconceito e nas abordagens da Guarda Municipal. "Falam que somos ladrões, mas só a Justiça pode falar isso. A maioria tem família", disse um dos trabalhadores. Ouça a reportagem especial produzida por Alberto Borém e Fernando Madeira, com sonorização de Leandro Rodrigues e edição de Fernanda Queiroz e Rodrigo Lira.