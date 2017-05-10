Aumento de vereadores é defendido na Câmara de Vitória

Câmara Municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Na sessão da última terça-feira na Câmara de Vereadores de Vitória, a vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) afirmou que é preciso aumentar o número de membros no legislativo municipal. O argumento é que a quantidade atual de vereadores é insuficiente diante do tamanho da população da capital e do trabalho que os legisladores devem desempenhar. Por outro lado, a ONG Transparência Capixaba critica um aumento de legisladores municipais.

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Por mês, o custo de um vereador somado aos gastos do gabinete chegam a, aproximadamente, R$ 42.500 por mês. O subsídio recebido pelos vereadores da capital é de R$ 8.370,30. Para cobrir todos os custos do gabinete, o que inclui salários dos funcionários, o valor utilizado pode chegar a R$ 34.209,83.

O secretário executivo da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, por outro lado, aponta que não é responsável aumentar o número de representantes no legislativo municipal em um momento de contenção de despesas no país.

Camata acrescenta que a população não se sente bem representada pelas Câmaras de Vereadores de todo o país. “A visão de qualquer cidadão, hoje, principalmente em relação ao legislativo municipal, não é de que esse é um dinheiro, um recurso da sociedade que está sendo investido. Infelizmente, a percepção das pessoas é de que esse é um dinheiro gasto a fundo perdido”, disse.

ARGUMENTO

Neuzinha justifica sua posição dizendo que a representatividade das comunidades fica reduzida com uma Câmara com 15 membros. Além disso, ela também afirma que o volume de trabalho, destacando o de fiscalização do Executivo, é muito grande para ser cumprido com essa quantidade de vereadores. “Será que 15 vereadores estão dando conta? Se for perguntar para cada vereador sobre a obrigação de fiscalizar, será que nós estamos conseguindo cumprir o dever?”, questionou.