O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Sérgio Gama, confirmou que vai conceder um reajuste de 5%, no começo de janeiro, aos mais de 3 mil servidores do Judiciário. Gama foi eleito, na quinta-feira (5), por unanimidade, o novo presidente do Tribunal de Justiça. Ele assume em dezembro e vai comandar o TJ em 2018 e 2019.

Your browser does not support the audio element. Aumento de 5% aos servidores do TJ é confirmado por presidente eleito

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (6), o magistrado afirmou que esse aumento está previsto no orçamento e que vai manter a mesma linha do seu antecessor, desembargador Annibal de Rezende Lima, com uma administração preocupada com a expansão dos gastos.

"O aumento que estão noticiando é um aumento que já consta no Orçamento. É dos servidores, será tão somente esse. Será pago no início de janeiro. Eles têm direito, inclusive por força de decisões judiciais. Os servidores estão tendo uma compreensão muito grande, confiando no poder Judiciário e na minha gestão vou procurar valorizar o máximo o servidor do Judiciário", disse à TV Gazeta.

A vice-presidência ficará com o desembargador Ney Batista Coutinho. Já para o cargo de corregedor-geral é cotado o desembargador Samuel Meira Brasil.

Ao menos até agora, a situação financeira do Judiciário está mais confortável. Quando Annibal assumiu, no final de 2015, recebeu como herança uma crise sem precedentes. A despesa com pessoal estava acima do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com o último relatório de gestão fiscal, referente ao período de setembro de 2016 a agosto de 2017, o gasto com folha de pagamento do Judiciário estadual foi de R$ 704.238.370,86, o equivalente a 5,66% da receita corrente líquida do Estado. O percentual está abaixo do chamado "limite máximo" da LRF (6%), e também abaixo do limite prudencial (5,7%), mas ainda acima do limite de alerta (5,4%).