Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

O aumento da passagem do sistema Transcol não agradou em nada os passageiros que dependem do transporte público na Grande Vitória. O aumento foi de 20 centavos e agora a tarifa vai custar R$ 3,40.

Your browser does not support the audio element. Aumento da passagem gera reclamações dos passageiros do Transcol

O reajuste foi anunciado na sexta-feira (12) e o primeiro dia útil com o novo valor em vigor foi nesta segunda-feira (15). Por isso, a reportagem da Rádio CBN Vitória foi às ruas para saber a opinião dos passageiros sobre o aumento. Vários reclamaram dos ônibus lotados, das longas filas de espera e a sensação de insegurança.

Uma das pessoas que não acham justo o valor pago na tarifa é a passageira Penha Lima, moradora do bairro Novo Brasil, em Cariacica.

“Todo ano tem aumento, mas não tem conforto para o passageiro. Tem muito ônibus lotado, muito calor, não tem ar-condicionado, os ônibus estão sempre lotados e atrasados. Esse aumento não vai favorecer em nada os passageiros”, reclamou Penha Lima.

Quem também não está nada satisfeito com o serviço recebido é o segurança Paulo Henrique Chagas, morador de Jardim América. Além da falta de segurança nos coletivos, Paulo Henrique está muito incomodado com o horário da linha 736, que sai do Terminal de Jardim América para o bairro São Conrado.

Pela manhã, um dos ônibus sai do terminal às 8h25 e o próximo só às 10h. Na avaliação do passageiro, o intervalo de 1h35 entre os dois ônibus é grande demais e deveria ser menor.

Quem também não está nada satisfeito com o serviço recebido é o segurança Paulo Henrique Chagas, morador de Jardim América. Além da falta de segurança nos coletivos, Paulo Henrique está muito incomodado com o horário da linha 736, que sai do Terminal de Jardim América para o bairro São Conrado. Crédito: Eduardo Dias

“Na mesma hora que você está dentro do ônibus você é assaltado. Não tem segurança, não tem liberdade e os ônibus estão lotados. Não tem qualidade. Eles querem ganhar dinheiro, mas não dão qualidade”, reclamou o passageiro do Transcol.

Em relação aos ônibus seletivos, que têm ar-condicionado, as linhas de Vila Velha, Cariacica e Viana, que custavam R$5,40, passam para R$ 5,70. As linhas da Serra, que eram R$ 5,90, passam para R$ 6,25. As linhas de Jacaraípe e Praia Grande passam de R$ 6,25 para R$ 6,60. A tarifa social, cobrada aos domingos, passou de R$ 2,80 para R$ 2,95.

Procurada pela reportagem da CBN Vitória, a Ceturb informou que, durante o período de férias escolares, a demanda por transporte coletivo diminui cerca de 16,5% e a oferta de ônibus é reduzida em apenas 4,9%. Sobre o possível atraso de algumas linhas, a Ceturb esclarece que, desde o segundo semestre de 2017, está monitorando as rotas por meio de GPS para fazer ajustes sempre que necessário.