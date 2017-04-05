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Grande Vitória

Aumenta procura por vacinas contra a gripe nas clínicas particulares

A vacina quadrivalente que estava sendo comercializada a R$ 130,00 até esta segunda será vendida por R$ 140,00 nesta quinta. A vacina trivalente custa R$ 90,00

Publicado em 05 de Abril de 2017 às 19:49

Publicado em 

05 abr 2017 às 19:49
O registro de três casos da forma mais grave da gripe este ano no Espírito Santo tem movimentado as clínicas particulares de vacinação da Grande Vitória. Em algumas unidades, a vacina quadrivalente, que protege contra os quatro tipos de vírus da gripe está em falta. Já a vacina trivalente, que tem uma proteção a menos, está disponível na maioria dos pontos de comercialização.
Aumenta procura por vacina de gripe nas clínicas particulares
De acordo com o diretor administrativo de uma rede particular, Erley Valentim, por oferecer uma proteção a mais, as pessoas dão preferência a vacina quadrivalente, também conhecida como tetravalente. Entretanto, ele destacou que a trivalente também está tendo uma boa procura este ano.
“A trivalente é bem aceita, mas não tanto como a quadrivalente. Na segunda-feira, tínhamos a quadrivalente, mas assim que ela acabou a fila sumiu, pois muita gente desiste. A tri é boa, mas existe uma melhor que ela”, afirmou à Rádio CBN.
Segundo Erley, nas quatro clínicas que ele representa a vacina quadrivalente vai estar disponível nesta quinta-feira (6), porém, esse lote está mais caro. A vacina que estava sendo comercializada a R$ 130,00 até esta segunda será vendida por R$ 140,00 nesta quinta. A vacina trivalente custa R$ 90,00.

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