Aumenta procura por fantasias e adereços de carnaval Crédito: Patrícia Scalzer

Faltando menos de um mês para o carnaval, a procura por adereços e fantasias está em alta. Em algumas lojas de Vitória, o movimento aumentou 50% neste mês de fevereiro e a tendência é que a procura aumente ainda mais nas próximas semanas. Este ano o carnaval é no dia 5 de março.

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Os produtos mais procurados são tiaras de cabelo, saias de tule e as máscaras de personalidades como do ator Fábio Assunção, o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Para as crianças, as fantasias de princesa e super-heróis estão em alta.

O gerente de uma loja de aviamentos localizada na Avenida Vitória, Humberto Loss, destacou que, se comparado com as vendas do carnaval do ano passado, o crescimento foi de 15%. Já com relação ao mês passado, o aumento já é de mais de 50%. “Nessas duas semanas a procura aumentou muito e vai aumentar mais ainda. A procura está muito grande, a loja está ficando cheia todos os dias e isso vai se estender até o sábado de carnaval”, disse.

Fabrício destaca que as pessoas gostam de montar suas próprias fantasias Crédito: Patrícia Scalzer

Já em um armarinho da Rua Sete, os acessórios são sempre os mais procurados. O gerente Fabrício Plácido destaca que as pessoas gostam de montar suas próprias fantasias. “Os tradicionais arranjos de cabelo e materiais para confecção estão em alta. As pessoas também procuram as novidades que temos e esse ano são os leds”, contou.

Para a comerciante Silvalene Demuner o carnaval já começa neste final de semana. A folia terá início no condomínio onde mora e depois ela acompanha o Carnaval de Vitória e o oficial, em Prado, na Bahia. Ela conta que os preços estão atrativos. “Achei os preços legais e há bastante variedades. Tem muitas máscaras, roupas, perucas, acho que tem muitas opções. É só procurar que a pessoa acha”.

Silvalene comprou a fantasia de carnaval na tarde desta sexta-feira Crédito: Patrícia Scalzer

Outra forma de montar o look do carnaval é apostar nos acessórios feitos artesanalmente. A publicitária Camila Saiter começou fazendo tiaras para ela curtir bloquinhos de carnaval e há quatro anos vende adereços nas semanas que antecedem a folia.

“Comecei fazendo para mim e todo mundo começou a gostar, então fiz para um bloquinho de amigos. Eu então comecei a postar e o pessoal começou a pedir muito. Desde então eu faço, posto e vendo”, disse.

Os preços