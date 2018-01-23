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Sol em excesso

Aumenta procura por atendimento médico por causa de queimadura solar

O número de pessoas internadas no Centro de Internação de Queimados do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, cresceu 20% nos últimos meses

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 18:06

Publicado em 

23 jan 2018 às 18:06
Verão na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O número de pessoas internadas no Centro de Internação de Queimados do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, cresceu 20% nos últimos meses. As queimaduras solares são uma das principais causas desse crescimento, segundo o diretor do hospital, Eric Gaigher.
Em média, de acordo com o diretor, o hospital interna cerca de 20 pessoas por mês no Centro de Queimados. No entanto, a partir do mês de outubro esse número vem aumentando. Em janeiro, já foram 23 pessoas internadas. Restando ainda oito dias para o mês terminar, a tendência é que a quantidade de pacientes cresça.
Aumenta procura por atendimento médico por causa de queimadura solar
Apesar de não haver um dado estatístico específico sobre queimaduras solares no Jayme Santos Neves, Eric Gaigher afirma que toda a equipe do hospital tem percebido o maior número de atendimentos de pessoas que se queimaram no sol. O médico explica que é muito importante tomar alguns cuidados, como o uso do filtro solar e evitar a exposição ao sol de 10h às 16h.
O diretor do Hospital destaca alguns sintomas de queimaduras solares. “Ela se caracteriza pela pele avermelhada, é bem quente ao toque, tem uma sensação de ardor. Em algumas vezes, a pessoa pode sentir algumas tonturas.“
A reportagem da CBN foi à Curva da Jurema na tarde desta terça-feira (23) para perguntar aos frequentadores que tipo de cuidados costumam tomar para evitar queimaduras. O supervisor Cleiber Vitorino, de 31 anos, está de férias no Espírito Santo e contou quais precauções toma ao ir à praia. “Eu passo protetor solar e também procuro uma sombra para não ficar exposto ao sol.”
Gaigher recomenda, além da utilização de filtro solar, o uso de roupas que protegem a pele e chapéus. Quem tiver uma queimadura solar que não seja muito intensa, a recomendação é hidratar a pele, ficar em ambientes frescos e tomar banhos frios. Em caso de lesões mais graves, é preciso procurar atendimento médico.
 

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