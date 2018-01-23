Aumenta procura por atendimento médico por causa de queimadura solar

Verão na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O número de pessoas internadas no Centro de Internação de Queimados do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, cresceu 20% nos últimos meses. As queimaduras solares são uma das principais causas desse crescimento, segundo o diretor do hospital, Eric Gaigher.

Em média, de acordo com o diretor, o hospital interna cerca de 20 pessoas por mês no Centro de Queimados. No entanto, a partir do mês de outubro esse número vem aumentando. Em janeiro, já foram 23 pessoas internadas. Restando ainda oito dias para o mês terminar, a tendência é que a quantidade de pacientes cresça.

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Apesar de não haver um dado estatístico específico sobre queimaduras solares no Jayme Santos Neves, Eric Gaigher afirma que toda a equipe do hospital tem percebido o maior número de atendimentos de pessoas que se queimaram no sol. O médico explica que é muito importante tomar alguns cuidados, como o uso do filtro solar e evitar a exposição ao sol de 10h às 16h.

O diretor do Hospital destaca alguns sintomas de queimaduras solares. “Ela se caracteriza pela pele avermelhada, é bem quente ao toque, tem uma sensação de ardor. Em algumas vezes, a pessoa pode sentir algumas tonturas.“

A reportagem da CBN foi à Curva da Jurema na tarde desta terça-feira (23) para perguntar aos frequentadores que tipo de cuidados costumam tomar para evitar queimaduras. O supervisor Cleiber Vitorino, de 31 anos, está de férias no Espírito Santo e contou quais precauções toma ao ir à praia. “Eu passo protetor solar e também procuro uma sombra para não ficar exposto ao sol.”