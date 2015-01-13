Aumenta o número de motoristas flagrados com habilitações suspensas nas estradas federais

O número de motoristas flagrados com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada nas rodovias federais do Espírito Santo aumentou 102% em 2014. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 722 motoristas estavam dirigindo com a habilitação suspensa ou cassada no ano passado. Já em 2013, foram 357 condutores.

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De acordo com a inspetora da PRF, Carolina André, se o motorista que dirige com a CNH suspensa ou cassada for abordado, ele é multado e tem a CNH apreendida. “Conduzir com a CNH suspensa ou cassada gerando perigo de danos é crime. Esses condutores são multados. A infração é gravíssima, com multa de R$ 957, além disso, o veículo é apreendido e o motorista perde sete pontos na carteira”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Segundo a inspetora, o aumento no número de CNHs apreendidas é reflexo do aumento da fiscalização e da falta de atenção do condutor, que não verifica periodicamente as penalidades que foi cometida no trânsito.

“A quantidade de multas aumentou, consequentemente aumenta a quantidade de motoristas com maior número de pontos na carteira. Esse aumento pode ser por causa disso, ou porque os motoristas estão desatentos com a observância se eles estão cumprindo alguma penalidade ou não”, disse.

Em 2014 o número de infrações cometidas nas rodovias federais capixabas aumentou 14%, passando de 60.728 em 2013 para 69.294. As infrações mais cometidas foram excesso de velocidade, motorista ou passageiros deixar de usar o cinto de segurança e ultrapassagem proibida ou forçada. De acordo com a inspetora Carolina, essas três infrações são as principais causas de acidentes com ou sem mortes.