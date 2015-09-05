Aumenta número de mortes por dengue no Estado

O número de mortes causadas por dengue, no Espírito Santo, aumentou neste ano. De janeiro a agosto de 2014, foram registrados 16 óbitos decorrentes da doença; já em 2015, a dengue causou a morte de 18 pessoas no Estado. No entanto, esse número ainda pode aumentar porque há 23 pessoas que morreram com sintomas da doença, mas ainda não tiveram a causa da morte confirmada. Os dados são da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).

A quantidade de casos notificados de dengue também aumentou no período de janeiro a agosto de 2015 quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No passado, foram 21.269 casos notificados da doença contra 23.557. O número de pessoas suspeitas de portarem a forma grave saltou de 436 para 575.

Apesar do aumento registrado até agosto de 2015, a gerente de vigilância em saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, informou que o período mais crítico ficou para trás e que os número têm diminuído nas últimas semanas. No entanto, Gilsa Rodrigues ressaltou a importância de a população do Espírito Santo se prevenir contra a doença durante o ano inteiro.

“Em todas as semanas do ano, a gente tem casos notificados. No momento, nós estamos em torno de 600 casos por semana no Estado inteiro. E é importante lembrar que, entre esses casos, muitos se apresentam na forma grave, o que pode levar a óbito”, destacou Gilsa.

Os casos notificados são diferentes dos casos confirmados. As notificações acontecem quando a pessoa doente vai a uma unidade de saúde e faz uma ficha médica no local. A partir daí, ela passar a ser suspeita de ter contraído o vírus. No entanto, os casos só podem ser confirmados após o paciente se submeter a exames.