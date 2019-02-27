Aumenta a procura por serviço de revisão nas oficinas mecânicas

Maria Cristina deixou o carro na concessionária para a revisão antes do carnaval Crédito: Caíque Verli

Com a proximidade do Carnaval, muita gente está se preparando para pegar a estrada e viajar, seja para curtir a festa em outra cidade ou seja para descansar mesmo.

As oficinas e concessionárias são mais demandadas nesta época do ano por motoristas que levam os carros para fazer uma revisão, o que é muito importante antes de viajar.

Gerente de pós-venda de uma concessionária de veículos na Serra, Jonas Ribeiro alerta que a revisão é importante para evitar acidentes na estrada e também para o motorista ficar em dia com a legislação.

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"É muito importante fazer essa revisão periódica antes e depois manter essa revisão em dia porque é um fator de segurança e é importante para atender a legislação vigente de trânsito. Por exemplo, quando a gente fala de uma lâmpada queimada, você está infringindo uma lei, assim como pneus desgastados. São condições que podem provocar a apreensão do carro e até mesmo a apreensão da CNH do condutor", reforçou.

Jonas Ribeiro, gerente de pós-venda de uma concessionária, alerta para a importância da revisão no carro Crédito: Caíque Verli

Uma das pessoas que estão se preparando para viajar é a assistente financeira Maria Cristina Martins. Ela vai curtir o carnaval em Guriri, em São Mateus, e fez questão de deixar o carro na concessionária para fazer a revisão. "Procuro deixar porque é uma segurança a mais e uma garantia de que você não vai ter nenhum problema durante a viagem", destacou.

Em uma revisão do carro, o ideal é que todos os itens sejam devidamente verificados e ajustados. Ainda assim, alguns deles podem ser priorizados, como motor, freios, sistema elétrico, pneus, velas e filtros, entre outros.

Dicas

1) Motor - É importante checar se há vazamento de fluídos, como o líquido do arrefecimento e o óleo do motor

2) Freios - É fundamental mantê-los conservados, com atenção para o óleo do freio, para a luz de freio na traseira, para o disco de freio, para a pastilha e para o freio de mão

3) Transmissão - É importante observar como está o sistema de transmissão: embreagem, caixa de câmbio, diferencial e semieixo

4) Sistema elétrico - O ideal é que, a cada 6 meses, seja feita uma avaliação da bateria e do alternador

5) Pneus - Observe se os pneus estão carecas, com calombos ou furados

6) Radiador - A água do radiador deve operar na proporção correta em relação ao aditivo — essa medida, em geral, é especificada pela fabricante do veículo

7) Velas - O ideal é que a inspeção desse material seja feita pelo menos a cada 10 mil quilômetros rodados e/ou depois de 1 ano