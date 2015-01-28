Há pelo quatro anos o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vem oferecendo assistência psicológica à vítimas ou pessoas que perderam familiares ou amigos em acidentes de trânsito. Em janeiro de 2015, a demanda do Núcleo de Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas de Acidentes no Trânsito e seus Familiares (Narptran) aumentou. Apenas neste primeiro mês, o Núcleo atendeu metade do número de pessoas que foi atendido durante todo o ano de 2014.
Aumenta a procura por atendimento psicológico à familiares de vítimas de acidentes de trânsito no Detran
Em janeiro do ano passado, quatro pessoas procuraram ajuda psicológica para enfrentar o trauma ocasionado pela violência no trânsito. Durante 2014, foram realizados 50 atendimentos no total. Em apenas três semanas, janeiro já registra 24 interessados no atendimento realizado pelo Narptran, segundo a psicóloga Jéssica Dias Castilho.
No atendimento, feito por psicólogas do Detran, os usuários têm espaço para relatar suas angústias. A maioria dos pacientes, segundo a psicóloga, é de pessoas que perderam familiares em um acidente de trânsito. O luto e a percepção de que não conseguirá suportar uma perda são os sentimentos que mais levam essas pessoas a buscarem ajuda, como destaca Jéssica.
"A maior queixa é 'como vou viver sem essa pessoa?', 'essa dor que eu estou sentido vai passar?', 'o que vou fazer para passar isso?'. Então, eles vêm com essa queixa da perda. O acidente de trânsito é muito violento. As pessoas, às vezes, tentam compreender. Porque muita vezes vem o sentimento da revolta junto, de injustiça, porque é um acidente, mas, geralmente, tem um culpado, alguém que falhou e permitiu que acontecesse. O que a gente tenta fazer é mostrar como enfrentar essas sentimentos", explicou.
As sessões podem durar de 30 minutos a uma hora. "O serviço é realizado por meio da terapia focal breve. Percebemos o problema do paciente e focamos nele. Não é um atendimento psicoterápico extenso. Atendemos em 8 a 12 sessões, percebendo qual é o problema da pessoa e fazendo essa orientação. Depois fazemos o encaminhamento para o grupo para conseguir manter as relações com eles, para eles se fortalecerem mais", pontuou.As terapias em grupo do Narptran são realizadas mensalmente. Não há um número determinado de reuniões que os pacientes precisem participam. Caso haja a necessidade, pode haver o encaminhamento para outros serviços, como atendimento jurídico, fisioterapêutico e médico.A dica da psicóloga é que a pessoa fale sobre o problema e evite internalizar os sentimentos ruins. É importante procurar sempre a ajuda dos familiares, amigos ou alguém próximo e, se necessário, a ajuda de um especialista. O Núcleo de Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas de Acidentes no Trânsito e seus Familiares (Narptran) atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Espaço Circular, localizado no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Os interessados devem ligar para o telefone (27) 3227-4589 para agendar o atendimento e o serviço é gratuito.