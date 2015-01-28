Há pelo quatro anos o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vem oferecendo assistência psicológica à vítimas ou pessoas que perderam familiares ou amigos em acidentes de trânsito. Em janeiro de 2015, a demanda do Núcleo de Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas de Acidentes no Trânsito e seus Familiares (Narptran) aumentou. Apenas neste primeiro mês, o Núcleo atendeu metade do número de pessoas que foi atendido durante todo o ano de 2014.

Your browser does not support the audio element. Aumenta a procura por atendimento psicológico à familiares de vítimas de acidentes de trânsito no Detran

Em janeiro do ano passado, quatro pessoas procuraram ajuda psicológica para enfrentar o trauma ocasionado pela violência no trânsito. Durante 2014, foram realizados 50 atendimentos no total. Em apenas três semanas, janeiro já registra 24 interessados no atendimento realizado pelo Narptran, segundo a psicóloga Jéssica Dias Castilho.

No atendimento, feito por psicólogas do Detran, os usuários têm espaço para relatar suas angústias. A maioria dos pacientes, segundo a psicóloga, é de pessoas que perderam familiares em um acidente de trânsito. O luto e a percepção de que não conseguirá suportar uma perda são os sentimentos que mais levam essas pessoas a buscarem ajuda, como destaca Jéssica.

"A maior queixa é 'como vou viver sem essa pessoa?', 'essa dor que eu estou sentido vai passar?', 'o que vou fazer para passar isso?'. Então, eles vêm com essa queixa da perda. O acidente de trânsito é muito violento. As pessoas, às vezes, tentam compreender. Porque muita vezes vem o sentimento da revolta junto, de injustiça, porque é um acidente, mas, geralmente, tem um culpado, alguém que falhou e permitiu que acontecesse. O que a gente tenta fazer é mostrar como enfrentar essas sentimentos", explicou.