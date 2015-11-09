Aulas suspensas, abastecimento interrompido e população capixaba preocupada com a chegada da lama no Estado

As três cidades capixabas que serão afetadas com a lama de rejeitos que chega ao Estado pela calha do Rio Doce, proveniente do acidente nas barragens em Mariana, Minas Gerais, se preparam para amenizar os impactos. A expectativa é que a onda de lama chegue ao Espirito Santo ainda na tarde desta segunda-feira (09).

A captação de água em Baixo Guandu e Colatina será suspensa por tempo indeterminado. Em Colatina, a água tratada em Linhares irá abastecer a cidade para consumo humano e em unidades de urgência. Carros-pipa serão usados para atender o município.

O prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski, lamenta mais esta tragédia, e diz que o rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foram a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia.

Em Baixo Guandu, o prefeito Neto Barros disse que vai acionar judicialmente a Samarco para responsabilizar a mineradora pelos danos morais e ambientais com a passagem da lama pela cidade. Aulas na localidade estão suspensas.

O Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser, afirmou que o consumo humano só será liberado após análise da composição da água.

A superintendente de fiscalização da Agência Nacional das Águas (ANA), Flávia Gomes de Barros, informa que ainda não há resultados dos parâmetros dos componentes da lama. Para ela, "esse é um dos maiores desastres ambientas que o Brasil já enfrentou".

A expectativa é de que o mar de lama chegue à Linhares na tarde desta terça-feira (10). Na cidade, o trabalho está concentrado em Regência para abertura da foz do Rio Doce e também na remoção de tartarugas do projeto Tamar. O Secretário de Meio Ambiente de Linhares, Rodrigo Paneto, disse que está orientando que pescadores não pesquem, nem bebam água do rio, durante a passagem da lama pela cidade.