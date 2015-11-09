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BARRAGEM

Aulas suspensas, abastecimento interrompido e população capixaba preocupada com a chegada da lama no Estado

A expectativa é que a onda de lama chegue ao Espirito Santo ainda na tarde desta segunda-feira (09)

Publicado em 09 de Novembro de 2015 às 15:38

Publicado em 

09 nov 2015 às 15:38
As três cidades capixabas que serão afetadas com a lama de rejeitos que chega ao Estado pela calha do Rio Doce, proveniente do acidente nas barragens em Mariana, Minas Gerais, se preparam para amenizar os impactos. A expectativa é que a onda de lama chegue ao Espirito Santo ainda na tarde desta segunda-feira (09).
A captação de água em Baixo Guandu e Colatina será suspensa por tempo indeterminado. Em Colatina, a água tratada em Linhares irá abastecer a cidade para consumo humano e em unidades de urgência. Carros-pipa serão usados para atender o município.
O prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski, lamenta mais esta tragédia, e diz que o rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foram a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia.
Em Baixo Guandu, o prefeito Neto Barros disse que vai acionar judicialmente a Samarco para responsabilizar a mineradora pelos danos morais e ambientais com a passagem da lama pela cidade. Aulas na localidade estão suspensas.
O Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser, afirmou que o consumo humano só será liberado após análise da composição da água.
A superintendente de fiscalização da Agência Nacional das Águas (ANA), Flávia Gomes de Barros, informa que ainda não há resultados dos parâmetros dos componentes da lama. Para ela, "esse é um dos maiores desastres ambientas que o Brasil já enfrentou".
A expectativa é de que o mar de lama chegue à Linhares na tarde desta terça-feira (10). Na cidade, o trabalho está concentrado em Regência para abertura da foz do Rio Doce e também na remoção de tartarugas do projeto Tamar. O Secretário de Meio Ambiente de Linhares, Rodrigo Paneto, disse que está orientando que pescadores não pesquem, nem bebam água do rio, durante a passagem da lama pela cidade.
As primeiras análises da água foram coletadas em Minas Gerais, na cidade de Rio Casca , leito do rio mais próximo ao local do acidente. Segundo o relatório, a água está esteticamente desagradável, turva e com coloração marrom avermelhada, deixando a sua aparência opaca. Para abastecimento da população são necessários filtração, coagulação química para a remoção dos sólidos suspensos e desinfecção da água, que também apresenta baixas concentrações de oxigênio.

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