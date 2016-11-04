Aulas são retomadas em metade das escolas que estavam ocupadas

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que 29 escolas públicas estaduais foram desocupadas, dentre as mais de 60 que estavam ocupadas por manifestantes contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto dos Gastos. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (04). A Sedu acrescentou que 36 unidades ainda estão ocupadas.

Por meio de determinação judicial, ficou definido que os alunos que estavam dentro dessas instituições, protestando contra à PEC 241, além da reforma no Ensino Médio, deveriam permitir a entrada de outros estudantes e profissionais das unidades em até 24 horas, após serem notificados.

Your browser does not support the audio element. Aulas são retomadas em metade das escolas ocupadas, mas movimento continua em 36 unidades

Nesta sexta-feira, as aulas foram restabelecidas na Escola Viva, em São Pedro, na Capital, após negociação entre alunos e a direção da instituição. Os manifestantes concordaram em liberar a entrada dos demais matriculados na unidade, mas permaneceram no local. No dia anterior, estudantes contrários a ocupação permaneceram do lado de fora do prédio reivindicando a entrada.

Ainda em Vitória, na escola Estadual Almirante Barroso, em Goiabeiras, os alunos não aceitaram negociar com a direção da escola e permaneceram com os portões trancados com cadeados. Na porta, permanecia um cartaz com as atividades pedagógicas estipuladas por eles.

Em virtude das ocupações, locais de provas do Exame nacional do Ensino Médio (Enem) foram afetados em seis cidades do Espírito Santo. Em um comunicado oficial, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que não serão aplicados testes do Enem nas escolas ocupadas.