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Aulas são retomadas em 30% das escolas que estavam ocupadas, mas movimento continua em 40 unidades

As aulas foram restabelecidas na Escola Viva, em São Pedro, na Capital, após negociação entre alunos e a direção da instituição

Publicado em 04 de Novembro de 2016 às 13:22

Publicado em 

04 nov 2016 às 13:22
As aulas foram retomadas, total ou parcialmente, em 23 escolas públicas estaduais, das mais de 60 que estavam ocupadas por estudantes, até o final da manhã desta sexta-feira (04). A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou ainda que 42 unidades ainda contam com a presença de manifestantes.
Por meio de determinação judicial, ficou definido que os alunos que estavam dentro dessas instituições, protestando contra à PEC 241, que limita os gastos públicos do governo federal, deveriam permitir a entrada de outros estudantes e profissionais das unidades em até 24 horas, após serem notificados.
Aulas são retomadas em 30% das escolas que estavam ocupadas, mas movimento continua em mais de 40 unidades
Nesta sexta-feira (04), as aulas foram restabelecidas na Escola Viva, em São Pedro, na Capital, após negociação entre alunos e a direção da instituição. Os manifestantes concordaram em liberar a entrada dos demais matriculados na unidade, mas permanecerão no local. No dia anterior, estudantes contrários a ocupação permaneceram do lado de fora do prédio reivindicando a entrada.
Ainda em Vitória, na escola Estadual Almirante Barroso, em Goiabeiras, os alunos não aceitaram negociar com a direção da escola e permaneceram com os portões trancados com cadeados. Na porta, permanecia um cartaz com as atividades pedagógicas estipuladas por eles.
Em virtude das ocupações, locais de provas do Exame nacional do Ensino Médio (Enem) foram afetados em seis cidades do Espírito Santo. Em um comunicado oficial, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que não serão aplicados testes do Enem nas escolas ocupadas.

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