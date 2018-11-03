Aulas com descontração viram opção para relaxar alunos antes do Enem

Aulão para o Enem 2018, em uma faculdade de Cariacica Crédito: Eduardo Dias

Aulas com muitas brincadeiras, músicas e descontração, mas sem deixar de lado a aplicação de conteúdos essenciais. Assim foi o último dia de aula de vários estudantes capixabas que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O primeiro dia de prova acontece neste domingo (4) e a segunda parte é realizada no domingo da semana que vem, no dia 11.

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Assim como aconteceu em uma faculdade do bairro Campo Grande, em Cariacica, a manhã e a tarde deste sábado (3) foram marcados por diversos aulões. Na avaliação de Diego Matheus Rodrigues, que é professor de História, a véspera da prova é um momento essencial para que os alunos aliviem a tensão e façam a revisão de conteúdos aprendidos ao longo do ano.

"O aluno quando fica em casa sempre acaba estudando. Nós entendemos que a estratégia mais correta era deixá-lo perto de um profissional, para que ele fizesse esse estudo de forma orientada, focado na prova que ele vai fazer no dia seguinte", explicou o professor.

O professor Werllen Vieira dá aulas de literatura e aposta em paródias de músicas conhecidas para ajudar os alunos na memorização das matérias. Além dos estudos, o professor destaca que é preciso muita tranquilidade para que o candidato tenha um bom rendimento.

"A ideia é mostrar o conteúdo de uma forma didática, dinâmica e com humor, para que ele sinta calma. Com essas brincadeiras ele vai prestar mais atenção na aula e no dia da prova ele vai lembrar da música que o professor cantou na hora que lê o conteúdo", avaliou o professor de literatura.

ALUNOS TÊM ESTRATÉGIA PARA RELAXAR

A estudante Isabela Peixoto, de 18 anos, vai fazer o Enem com a intenção de ser aprovada nos cursos de Letras ou Geografia, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A estudante tem estratégias para não ser vencida pelo cansaço durante a prova.

"Tirar um momento da prova para respirar e olhar. Sair da sala se preciso for, para lavar o rosto. É importante manter a calma. A ansiedade é normal, mas você estudou o ano inteiro", disse a estudante

Os estudantes Isabela Peixoto, de 18 anos, e Eduardo Munaldi, de 19 anos, vão fazer o Enem neste ano Crédito: Eduardo Dias

O candidato Eduardo Munaldi, de 19 anos, quer ser aprovado no curso de Direito, na Universidade Federal de Minas Gerais, e não vai deixar de revisar algumas matérias nem no dia da prova. "Eu acordo cedo, fico o dia relaxado e leio alguma coisa, para colocar o cérebro para começar a trabalhar", disse o estudante.