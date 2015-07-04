Aulão de Enem de graça na Ufes para estudantes da rede pública

Um grupo de professores dispostos a ajudar alunos da rede pública de ensino que têm vontade de entrar no Ensino Superior resolveu criar o projeto “Aulões para o Enem”. O objetivo é oferecer aulas gratuitas de preparação para o Enem e o Vestibular. O projeto começou em 2014, quando alunos souberam que mais de 600 pessoas ficariam sem se preparar para o vestibular, em virtude do não oferecimento de vagas pelo Programa Universidade Para Todos (PUPT).

Neste sábado (04), aconteceu o primeiro aulão no Cine Metrópolis, na Ufes. O tema abordado foi "150 anos da guerra civil americana". O próximo encontro será daqui a 15 dias. Para esta primeira aula 260 pessoas se inscreveram, que é a capacidade máxima do local.

De acordo com o professor de História e um dos organizadores do projeto, Paulo Oliveira, os aulões vão acontecer duas vezes por mês, aos sábados, e a partir das 13h. É preciso se inscrever para cada aula. Os interessados já podem se inscrever para o aulão do dia 18 de julho na página do Facebook, no endereço facebook.com/auloesparaoenem

Ele destacou que o projeto é direcionado principalmente para adultos, que ficaram algum tempo longe da escola, mas têm o desejo de dar sequência aos estudos. “Principalmente para as pessoas de uma idade mais avançada, que querem ingressar na universidade. Mas se algum aluno do ensino médio quiser acompanhar as aulas será muito bem vindo”, contou à Rádio CBN.

Resultados

O professor de História destacou que no ano passado muitos alunos que participaram do aulão conseguiram ser aprovados na Ufes e conseguiram bolsas em faculdades particulares. “Recebemos mensagens de agradecimento de alguns alunos que conseguiram ingressar na universidade. Inclusive, após um aulão do ano passado, recebemos elogios até de pais agradecendo a oportunidade que demos aos filhos deles”, contou.