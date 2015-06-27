Audiências de Custódia: alvará a 317 pessoas gera economia de R$ 1 milhão ao sistema prisional no ES

Um mês após a implantação da Audiência de Custódia no Espírito Santo, estima-se que o programa já tenha sido gerada uma economia da ordem de R$ 1 milhão aos cofres públicos do Estado. O valor leva em conta que o custo de cada preso no sistema carcerário é de cerca de R$ 3 mil por mês, e houve 317 pessoas liberadas por alvarás de soltura após as audiências realizadas entre 21 de maio, quando o programa começou, até 22 de junho. Essas pessoas foram presas nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.

Nesta sexta-feira (26) foi feito o primeiro balanço e a apresentação dos dados. Em 30 dias, foram 630 apresentações de presos ao juiz, que resultaram na realização de 505 audiências, visto que, em alguns casos, houve a presença de mais de um preso pela prática do mesmo crime. Nelas, 311 prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva. Isso significa que as audiências reduziram em 50,63% a entrada de presos em presídios, de acordo com o secretário estadual de Justiça, Eugênio Coutinho Ricas.

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“Hoje nós teríamos 300 presos a mais, no mínimo, caso não tivéssemos a Audiência de Custódia implantada. E a médio e longo prazos, o que a gente espera é que o déficit de vagas seja equacionado”, declarou.

Viana: referência

O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Geraldo Lanfredi participou da apresentação em audiência pública e visitou o Centro de Triagem de Viana. Para ele, a estrutura do local pode ser considerada um modelo para todo país, tornando-se uma referência. O Espírito Santo é o segundo estado a implantar o programa Audiência de Custódia do país, após São Paulo. “Na verdade esse projeto é contra o encarceramento desnecessário, e isso evidentemente representa um ganho em termos de cidadania. Ou seja, a prisão deve estar prevista para aquelas pessoas que realmente não tem a menor condição de estar no convívio social. Outras porém, ainda que respondam ao processo, podem continuar em liberdade, sem o sacrifício de suas famílias e do dinheiro público sendo investido na manutenção desnecessária dessas pessoas no cárcere”, disse à Rádio CBN Vitória.A coordenadora do programa no Estado, juíza Gisele Souza de Oliveira, ressaltou que, dos 319 presos liberados, apenas nove voltaram a cometer crimes, o que para ela representa que a maior parte dos detidos liberados realmente podem responder em liberdade. Ela destaca a importância da mudar a cultura do encarceramento, e defende que não existe a relação da diminuição da violência com o aumento de prisões, já que o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo, e mesmo assim possui altos índices de violência. Ela compara a eficácia das audiências de custódia com os julgamentos comuns. “O que muda é um olhar humanitário, há uma humanização do sistema de Justiça. É muito diferente para o juiz avaliar a necessidade de uma prisão lendo apenas um papel. Com o sistema de audiências de custódia o juiz tem condição de entrevistar essa pessoa, avaliar as condições pessoais dela e aplicar com maior segurança as medidas cautelares alternativas à prisão”, frisou.

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