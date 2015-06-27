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EM APENAS 1 MÊS

Audiências de Custódia: alvará a 317 pessoas gera economia de R$ 1 milhão ao sistema prisional no ES

Centro de Triagem de Viana pode ser considerado um modelo para todo país, de acordo com juiz do CNJ

Publicado em 26 de Junho de 2015 às 23:09

Publicado em 

26 jun 2015 às 23:09
Um mês após a implantação da Audiência de Custódia no Espírito Santo, estima-se que o programa já tenha sido gerada uma economia da ordem de R$ 1 milhão aos cofres públicos do Estado. O valor leva em conta que o custo de cada preso no sistema carcerário é de cerca de R$ 3 mil por mês, e houve 317 pessoas liberadas por alvarás de soltura após as audiências realizadas entre 21 de maio, quando o programa começou, até 22 de junho. Essas pessoas foram presas nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.
Nesta sexta-feira (26) foi feito o primeiro balanço e a apresentação dos dados. Em 30 dias, foram 630 apresentações de presos ao juiz, que resultaram na realização de 505 audiências, visto que, em alguns casos, houve a presença de mais de um preso pela prática do mesmo crime. Nelas, 311 prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva. Isso significa que as audiências reduziram em 50,63% a entrada de presos em presídios, de acordo com o secretário estadual de Justiça, Eugênio Coutinho Ricas.
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“Hoje nós teríamos 300 presos a mais, no mínimo, caso não tivéssemos a Audiência de Custódia implantada. E a médio e longo prazos, o que a gente espera é que o déficit de vagas seja equacionado”, declarou.
Viana: referência
O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Geraldo Lanfredi participou da apresentação em audiência pública e visitou o Centro de Triagem de Viana. Para ele, a estrutura do local pode ser considerada um modelo para todo país, tornando-se uma referência. O Espírito Santo é o segundo estado a implantar o programa Audiência de Custódia do país, após São Paulo. “Na verdade esse projeto é contra o encarceramento desnecessário, e isso evidentemente representa um ganho em termos de cidadania. Ou seja, a prisão deve estar prevista para aquelas pessoas que realmente não tem a menor condição de estar no convívio social. Outras porém, ainda que respondam ao processo, podem continuar em liberdade, sem o sacrifício de suas famílias e do dinheiro público sendo investido na manutenção desnecessária dessas pessoas no cárcere”, disse à Rádio CBN Vitória.A coordenadora do programa no Estado, juíza Gisele Souza de Oliveira, ressaltou que, dos 319 presos liberados, apenas nove voltaram a cometer crimes, o que para ela representa que a maior parte dos detidos liberados realmente podem responder em liberdade. Ela destaca a importância da mudar a cultura do encarceramento, e defende que não existe a relação da diminuição da violência com o aumento de prisões, já que o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo, e mesmo assim possui altos índices de violência. Ela compara a eficácia das audiências de custódia com os julgamentos comuns. “O que muda é um olhar humanitário, há uma humanização do sistema de Justiça. É muito diferente para o juiz avaliar a necessidade de uma prisão lendo apenas um papel. Com o sistema de audiências de custódia o juiz tem condição de entrevistar essa pessoa, avaliar as condições pessoais dela e aplicar com maior segurança as medidas cautelares alternativas à prisão”, frisou.
Interior 
Segundo a juíza, há a intenção de interiorizar o projeto para o Norte e Sul do Estado. A cidade de Colatina deve receber a primeira unidade de expansão, em dois ou três meses. A Defensoria Pública do Estado também mapeou o perfil dos atendidos nas audiências, e constatou que 80% deles trabalham. Cerca de 56% dos presos se autodeclararam pardos, 24% negros e 19% brancos, sendo a grande maioria de idades entre 18 e 28 anos. Do total, 36% responderam pelo crime de tráfico de drogas, e 54% por roubo ou furto.

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