Audiência sobre assassinato de Luíza será nesta quarta

Nesta quarta-feira (03) será realizada no Fórum de Vila Velha a audiência de instrução sobre o assassinato da estudante Luíza Mariano da Silva, 23 anos. O crime aconteceu no dia 29 de junho deste ano na lavanderia onde a jovem trabalhava, em Itapoã, Vila Velha. Uma semana depois, Leandro Matheus Marins Silva, 28 anos, foi preso e confessou que matou Luíza. A família da jovem organiza uma manifestação na frente do Fórum, antes do início da audiência, marcada para começar às 14h30.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídio Contra à Mulher (DHPM), Leandro teria ido até a lavanderia cobrar uma dívida da esposa dele, referente a verba de rescisão do contrato. Como o proprietário não estava no local e Luíza não passou o telefone dele para Leandro, ele voltou cerca de uma hora e meia depois, pediu que Luíza pegasse uma sombrinha e um chinelo da esposa que estavam no banheiro. Quando a estudante foi até o banheiro Leandro deu um golpe de ‘gravata’ na vítima e a derrubou.

A jovem ainda tentou se defender, mas ele usou um fio de ventilador para enforcá-la. De acordo com o advogado de Leandro, Bruno Moreira, ele teve um surto no dia do crime e não se lembra de nada que aconteceu, pois tinha usado drogas na noite anterior aos fatos. Na audiência de instrução, a defesa de Leandro vai pedir que ele seja submetido a um exame de sanidade mental para provar que ele não estava consciente no dia do crime.

Para a mãe de Luíza, a professora Cláudia Márcia Mariano da Silva, essa é uma estratégia da defesa para tentar diminuir a pena de Leandro, já que ele confessou o crime para a polícia. Ela conta que está aliviada em saber que o processo está caminhando com celeridade. "Ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Minha filha era inocente, não tinha nada a ver com nada, foi pega de surpresa. Para mim ele é um monstro, acho que ele tem que pagar. Eu agradeço a Deus pela rapidez do processo”, disse.

Mãe de mais dois filhos, ela diz que depois do crime, tem crises de choro e vive a base de medicamentos. “É medicação, acompanhamento psiquiátrico, terapia e muita fé em Deus", contou.