Fórum da Serra Crédito: Eduardo Dias

O primeiro dia de audiência para o depoimento de testemunhas referentes ao caso da Operação “Lama Cirúrgica” foi adiado para o dia 17 de dezembro, às 9h, na 4ª Vara Criminal do Fórum da Serra. Parte das testemunhas de acusação seria ouvida nesta sexta-feira (7), mas a juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo decidiu alterar a data dos depoimentos. Nove pessoas, entre médicos e empresários, são acusadas de envolvimento em um esquema de reúso de material cirúrgico em hospitais do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Audiência para depoimentos da operação Lama Cirúrgica é remarcada

De acordo com advogados de defesa e acusação do processo, o adiamento aconteceu por dois motivos. O primeiro deles foi o fato do ortopedista Eduardo Araújo Ramalho não ter sido intimado para a audiência. De acordo com o advogado Renan Sales, que é assistente de acusação, mesmo que os réus não tenham a obrigação de ir ao fórum no dia da audiência, todos devem ser formalmente intimados pela Justiça.

"É faculdade do acusado comparecer à audiência, mas, obrigatoriamente, ele deve ser intimado. Como ele não foi intimidado, a juíza achou por bem adiar o ato até o dia 17", explicou o advogado.

O segundo motivo apontado para o pedido de adiamento foi a delação premiada do ortopedista Rodrigo Souza Soares, que está preso desde fevereiro. O novo depoimento foi uma colaboração do médico ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil. Os advogados que fazem a defesa dos outros acusados alegaram que não sabiam o conteúdo do depoimento e precisariam de mais tempo para organizar a defesa. O advogado do médico Rodrigo Souza Soares, Ludgero Liberato, confirma a delação premiada, no entanto destacou que o conteúdo segue em sigilo.

O Ministério Público apontou que pelo menos 52 cirurgias feitas pelos médicos envolvidos na Lama Cirúrgica tiveram a utilização de material reprocessado, como agulhas usadas para costurar cortes na pele.

PACIENTES FICAM PREOCUPADOS

Vários pacientes operados por médicos envolvidos no esquema foram intimados para dar depoimento e foram ao Fórum da Serra. Uma dessas testemunhas é a aposentada Arlete da Penha Setto, 56 anos. Em 2015 e 2016 ela fez cirurgias no ombro esquerdo. A testemunha diz que ainda sente dores no local e que não ficou totalmente recuperada. A operação foi feita pelo ortopedista Rodrigo Souza Soares. Ele é um dos acusados pelo Ministério Público Estadual de participação no esquema de fraude e ainda está preso.

A aposentada Arlete da Penha Setto, 56 anos, fez cirurgias no ombro esquerdo Crédito: Eduardo Dias

"Eu me senti lesada, porque não posso mais trabalhar, não consigo movimentar meu braço. Não consigo nem lavar minha cabeça direito, com o braço esquerdo. Tudo está sendo no braço direito, que também já está ficando prejudicado. A gente se sente muito mal", reclamou a paciente.

O aposentado José Maria Gomes, 80 anos, também foi operado pelo ortopedista Rodrigo Souza Soares. O aposentado diz que passou por procedimentos cirúrgicos nos dois ombros, em 2012, e diz que ficou preocupado quando soube da existência das possíveis fraudes.

"Eu acho que sim (operado com material reutilizado), porque aconteceu com muitas pessoas. Eu sou uma das pessoas que estava naquele bloco também. Então, eu suspeito", disse o aposentado.

O aposentado José Maria Gomes, 80 anos, também foi operado pelo ortopedista Rodrigo Souza Soares. O aposentado diz que passou por procedimentos cirúrgicos nos dois ombros, em 2012. Crédito: Eduardo Dias

São acusados de participação no esquema os ortopedistas Nilo Lemos Neto, Rodrigo Souza Soares, Marcos Robson de Cássia e Eduardo Araújo Ramalho. Além dos empresários Marcos Roberto Stein, Gustavo Deriz Chagas, Carlos Eduardo Soares, Mônica de Carvalho Borges e Marcelo Marinho.

Os hospitais e planos de saúde, que compravam os equipamentos reutilizados, são tratados na denúncia como vítimas do esquema criminoso.

AS EMPRESAS ENVOLVIDAS

Os médicos são acusados de reutilizar objetos, em cirurgias ortopédicas, que deveriam ser descartados. Rodrigo Souza Soares é apontado como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que, segundo as investigações, revendia o material.

Quem responde pela Golden Hospitalar são os empresários Marcos Roberto Krohlig Stein e Gustavo Deriz Chagas, que também se tornaram réus. Os dois sócios chegaram a ser presos, mas foram soltos porque, segundo a justiça, estavam colaborando com as investigações. Sobre Gustavo Deriz, ainda é apontado que ele seria laranja de Rodrigo Soares na Golden.

A denúncia aceita pela Justiça também cita os responsáveis pela empresa Esterileto, apontada por esterilizar e reprocessar materiais cirúrgicos de uso único e cujo reprocessamento é expressamente proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ACUSAÇÃO CONTRA CADA RÉU

A denúncia aceita pela Justiça elenca a acusação contra cada réu da Operação Lama Cirúrgica. Para isso, foram somados cada caso identificado de reprocessamento de equipamento registrado no inquérito, ou de pagamentos por materiais não usados ou cobrados mais caros dos planos de saúde e hospitais, o que são representados pela repetição de vezes após cada descrição.

Rodrigo Souza Soares (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (52 vezes) e estelionato (76 vezes)

Gustavo Deriz Chagas (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (52 vezes) e estelionato (76 vezes)

Marcos Roberto Krohling Stein (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (52 vezes) e estelionato (76 vezes)

Marcos Robson de Cássia Alves Júnior (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (20 vezes) e estelionato (29 vezes)

Nilo Lemos Neto (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (06) e estelionato (06)

Eduardo Araújo Ramalho (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (06 vezes) e estelionato (10 vezes)

Carlos Eduardo Rodrigues Soares (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (55 vezes)

Mônica de Carvalho Marinho Borges (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (41 vezes)