A audiência de conciliação desta quinta-feira (16) entre Governo do Estado e representantes de associações de militares, medida pela Justiça, durou cinco horas. Ao fim das discussões, uma Comissão Mista foi criada para se reunir periodicamente e discutir possíveis melhorias nas carreiras de policiais militares e bombeiros. A audiência foi conduzida pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. Um novo encontro foi marcado para o fim deste mês.

Na reunião ficou definido que o primeiro encontro da Comissão Mista será no dia 28 de março, às 13h, na Sede do Ministério Público Estadual (MPES). A criação da comissão foi sugerida pelo promotor de Justiça Paulo Panaro. Para compor o grupo, o Estado vai indicar, nos próximos cinco dias, representantes de secretarias. Associações, o MPES e a Secretaria de Direitos Humanos também vão compor o grupo. As mulheres dos militares também poderão participar da reunião.

Your browser does not support the audio element. Audiência de greve da PM define nova reunião para o dia 28

Também ficou definida na audiência que a Ação Civil Pública que tramita na Vara ficará suspensa pelo prazo de 90 dias. A Ação foi ajuizada pelo governo do Estado e aponta o nome de 10 mulheres que teriam sido identificadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) como lideranças do movimento. A audiência, iniciada durante a tarde e encerrada no início da noite desta quinta, não teve a presença de mulheres de policiais militares.

Diálogo aberto

O presidente da Associação de Cabos e Soldados(ACS), Renato Martins, destaca que no grupo será possível discutir com o governo as demandas dos servidores e também do movimento de mulheres.

“Vamos tratar da valorização da Polícia Militar e do Bombeiro. Também vamos tratar outras questões que têm afligido a categoria, que são relacionadas aos desdobramentos do movimento, que são os processos, as transferências. Isso tudo será tratado nesta comissão”, afirmou à Rádio CBN.

O secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, acrescenta que não houve nenhuma proposta do governo nessa audiência, mas que o diálogo estará aberto com a criação da Comissão Mista.“O que estabelecemos foi a criação deste importante canal de discussão das questões da PM com vistas na valorização da tropa, ao resgate da honra e do orgulho dos PMS”, contou à CBN.