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Criminalidade

Atuação de facções de fora no ES "preocupa muito", afirma Casagrande

A declaração foi dada em um evento de entrega de novas viaturas da Polícia Militar

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:22

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:22
O governador Renato Casagrande (PSB) admitiu que a atuação de "braços" de facções criminosas de fora no Espírito Santo é uma preocupação do governo. Em matéria recente, o Gazeta Online revelou que membros de um grupo do Complexo da Penha, em Vitória, têm ligação com uma facção paulista.
Nesta semana, a Polícia Civil também divulgou a prisão de grupo que planejava ataques no Estado - um dos presos chegou a passar uma temporada em São Paulo trocando informações com uma facção criminosa de lá.
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Casagrande afirmou que o avanço desses grupos "preocupa muito" e defendeu um trabalho integrado entre os Estados do Sudeste para enfrentar a criminalidade. 
"Lógico que preocupa, preocupa muito. Tanto que estamos nos movimentando com 20 dias de Governo para que a gente possa organizar esse enfrentamento. É preciso um trabalho de inteligência muito forte, uma presença de Polícia, a identificação dos líderes criminosos e a retirada desses líderes da sociedade", comentou o governador, que voltou a demonstrar preocupação com o sistema prisional do Estado, que tem um déficit de vagas. "A criminalidade, muitas vezes, quando o sistema prisional é desorganizado, é comandada de dentro dos presídios. Temos que ter bastante preocupação com o sistema prisional para que ele isole líderes do crime e que esses líderes não interfiram de dentro para fora", disse Casagrande, ponderando, porém que o Estado ainda tem "controle sobre os presídios.
O socialista se encontrou com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e revelou que vai marcar uma agenda com os governadores de São Paulo, João Dória (PSDB), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A pauta desses encontros, segundo Casagrande, é discutir parcerias na área da Segurança Pública, com o fortalecimento da troca de informação das inteligências policiais.
A declaração foi dada em um evento de entrega de novas viaturas da Polícia Militar, no Quartel Geral da PM, em Vitória. Antes de falar com a imprensa, Casagrande discursou para policiais e autoridades. Brincou que faria um discurso rápido, no "estilo Bolsonaro", lembrando a fala curta do presidente, de pouco mais de seis minutos, no Fórum Econômico Mundial, na Suíça. O governador falou do aumento da violência em bairros da Grande Vitória, disse que isso começou a acontecer nos últimos anos e citou a carência no efetivo das polícias e ausência de investimentos na Segurança como fatores que contribuíram para o avanço da criminalidade. 
"Isso permitiu que os grupos organizados criminosos pudessem atuar com muito mais força na sociedade amedrontando a sociedade", alertou.
Os capixabas começaram o ano assustados com uma onda de violência na Grande Vitória. Na última semana, um ataque no Morro do Moscoso, em Vitória, matou três e feriu duas pessoas. Na madrugada da última segunda-feira, foi a vez de moradores do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, ficarem assustados com mais um tiroteio na comunidade.
 
 

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