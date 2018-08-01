Após alguns dias de recesso, as aulas do segundo semestre na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram retomadas na manhã desta quarta-feira (1º). No entanto, apesar dos recentes casos de violência contra alunos e do anúncio de um convênio entre a universidade e a Secretaria de Segurança do Estado (Sesp), a Polícia Militar ainda não começou a atuar na segurança em quatro campi da instituição. A previsão inicial é para que o serviço comece a ser oferecido no mês de agosto, mas a Ufes e Sesp ainda não informaram uma data exata para o início das operações.
O acordo entre a Ufes e a Sesp foi assinada no início do mês de julho e prevê que 120 policiais militares da reserva vão reforçar a segurança da universidade - 66 policiais vão atuar no campus de Goiabeiras; 20 no campus de Maruípe; e o restante nos campi de Alegre e São Mateus. Enquanto isso, os estudantes continuam convivendo com o clima de insegurança. Larissa Bonadiman, de 21 anos, é aluna do curso de Engenharia Elétrica, e tem medo de andar sozinha no campus de Goiabeiras, em Vitória.
Atuação da PM nos campi da Ufes ainda não tem data para começar
"Está insegura, porque as vezes a gente sai e já está escuro. A gente vai com medo. A gente não tem outra opção", relatou a estudante.
A estudante Anatelli Heringer espera que o reforço aumente a segurança para os alunos. "Eu espero que ajude, espero que com a presença da Polícia Militar aqui alguma coisa mude", opinou a jovem.
No mês de junho duas estudantes foram assaltadas por um homem armado no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Ufes (CCJE). Menos de dois meses após o ocorrido, a estudante Leozir Barbosa, que frequenta o CCJE, continua com medo.
"No noturno, quando é mais escuro, as pessoas ficam mais em grupo. Se andar sozinho está correndo risco. À noite a gente sente medo sim, com certeza", disse a estudante do curso de Serviço Social.
Procurada, a Ufes anunciou que ainda não tem a data definida para o início da atuação dos policiais militares na universidade. A universidade também afirmou que os policias vão passar por um curso sobre Direitos Humanos, sem data marcada para o início. A Sesp também foi procurada, mas não quis se posicionar sobre o assunto.