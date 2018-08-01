No mês de junho duas estudantes foram assaltadas por um homem armado no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Ufes (CCJE) Crédito: Eduardo Dias

Após alguns dias de recesso, as aulas do segundo semestre na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram retomadas na manhã desta quarta-feira (1º). No entanto, apesar dos recentes casos de violência contra alunos e do anúncio de um convênio entre a universidade e a Secretaria de Segurança do Estado (Sesp), a Polícia Militar ainda não começou a atuar na segurança em quatro campi da instituição. A previsão inicial é para que o serviço comece a ser oferecido no mês de agosto, mas a Ufes e Sesp ainda não informaram uma data exata para o início das operações.

O acordo entre a Ufes e a Sesp foi assinada no início do mês de julho e prevê que 120 policiais militares da reserva vão reforçar a segurança da universidade - 66 policiais vão atuar no campus de Goiabeiras; 20 no campus de Maruípe; e o restante nos campi de Alegre e São Mateus. Enquanto isso, os estudantes continuam convivendo com o clima de insegurança. Larissa Bonadiman, de 21 anos, é aluna do curso de Engenharia Elétrica, e tem medo de andar sozinha no campus de Goiabeiras, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Atuação da PM nos campi da Ufes ainda não tem data para começar

As estudantes Larissa Bonadiman e Anatelli Heringer afirmam que se sentem inseguras na Ufes Crédito: Eduardo Dias

"Está insegura, porque as vezes a gente sai e já está escuro. A gente vai com medo. A gente não tem outra opção", relatou a estudante.

A estudante Anatelli Heringer espera que o reforço aumente a segurança para os alunos. "Eu espero que ajude, espero que com a presença da Polícia Militar aqui alguma coisa mude", opinou a jovem.

No mês de junho duas estudantes foram assaltadas por um homem armado no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Ufes (CCJE). Menos de dois meses após o ocorrido, a estudante Leozir Barbosa, que frequenta o CCJE, continua com medo.

"No noturno, quando é mais escuro, as pessoas ficam mais em grupo. Se andar sozinho está correndo risco. À noite a gente sente medo sim, com certeza", disse a estudante do curso de Serviço Social.