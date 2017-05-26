Atrasos em obras da Leitão da Silva causam demissões de trabalhadores

Em 2015, José Cláudio Rodrigues foi demitido da empresa em que trabalhava na Leitão da Silva Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A obra da Avenida Leitão da Silva, uma das mais importantes de Vitória, se arrasta desde 2014. Depois de diversos adiamentos, o governo estadual informou, nesta semana, que a intervenção na via será concluída em meados de 2018. Em todos esses anos, os prejuízos são muitos. De acordo com a Associação das Empresas da Leitão da Silva e Imediações (Assemples), 15 estabelecimento fecharam e aproximadamente 45 trabalhadores perderam o emprego.

O representante jurídico da entidade, Luiz Fernando Libardi de Olveira, destaca que a crise econômica influenciou no resultado ruim, mas a demora na obra, que obstruiu o trânsito em diversos trechos da avenida desde 2014 foi preponderante para que empresas fechassem e funcionários perdessem seu empregos.

Um desses trabalhadores demitidos foi o marceneiro José Cláudio Rodrigues, de 52 anos. Sem o emprego, perdido em 2015, ele também perdeu benefícios como plano de saúde, ticket alimentação e a certeza de um salário no fim do mês. Com isso, teve que se desfazer do carro que tinha financiado por conta das dívidas com o banco.

Hoje, José Cláudio faz trabalhos de marcenaria sozinho e vive com o orçamento apertado. “Tudo devido ao fato de ter saído de lá. Sem o emprego, perdi a estabilidade, fiquei sem chão, não posso mais fazer um plano. Eu ganhava um valor, que era até bom. Trabalhava bastante, mas ganhava bem. Hoje, é tudo apertado”, disse.

De acordo com Luiz Fernando Libardi de Oliveira, a estimativa do número de trabalhadores que perderam os empregos foi calculada de acordo com uma média de funcionários que cada empresa possui na Avenida Leitão da Silva. Por isso, ele afirma que o cenário pode ser ainda mais grave. “Um número razoável, por empresa, é de três funcionários. Esse é um número base, mas pode ser maior”, frisou.