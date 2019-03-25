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Rodovia em Cariacica

Atraso na obra, poeira e prejuízos geram reclamações na José Sette

Além da rodovia, ruas paralelas à ela também sofrem intervenções necessárias para mudanças na José Sette, que passará a ser de mão única em Itacibá

Publicado em 25 de Março de 2019 às 13:52

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 mar 2019 às 13:52
Moradores reclamam da qualidade do asfalto na José Sette Crédito: Caíque Verli
A demora na conclusão das obras de modernização e ampliação da rodovia José Sette, em Cariacica, provoca diversas reclamações de moradores da região, principalmente em Itacibá, onde a rodovia começa e se estende até a na região de Cariacica-sede. Além da própria José Sette, ruas paralelas à ela também passam por intervenções em pavimentação e na circulação, pois a rodovia passará a ser de mão única em Itacibá.
O último prazo para entrega das obras é para maio, mas ainda não há sinalização horizontal nem vertical, nem faixas de pedestres, e a qualidade do asfalto ainda está ruim, de acordo com frequentadores do bairro.
> Sem ciclovia, calçada e sinalização: Leitão da Silva tem trecho liberado
O presidente da Associação de Moradores de Itacibá, Renilson dos Santos, contou que o comércio ficou muito prejudicado com as obras, ou melhor, a demora para que elas sejam entregues. Segundo a associação, a obra está atrasada há mais de cinco anos.
"Muitas lojas de Itacibá foram fechadas porque não aguentaram a crise, obra, poeira, barulho. Isso aí acarreta problema de saúde na população, o comércio não vende, sem local de estacionar", disse.
O aposentado Clodomiro Tavares diz que é difícil manter a casa limpa Crédito: Caíque Verli
Não são só os comerciantes que reclamam. A aposentada Noemi Conte é moradora da região e revelou que já chegou a passar mal por causa da poeira.
"Eu sou alérgica e dava aquela nuvem de poeira. A gente ficava horrorizado, mas se fosse falar eles respondiam que obra é assim", pontuou. 
O aposentado Clodomiro Tavares diz que é difícil manter a casa limpa. "É muita poeira mesmo, o dia todo. É complicado para a saúde da gente", desabafa.
> Promessa de melhoria no asfalto de Vitória completa um ano ainda no papel
Procurado pela reportagem, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que iniciará a implantação da nova sinalização nas ruas São João e São Jorge até o fim da próxima semana. Na Avenida José Sette, a nova sinalização será iniciada até o fim da primeira quinzena do mês que vem, com a instalação de placas, pinturas de faixas, entre outras. As equipes também vão recapear os trechos da rodovia entre a Praça de Itacibá e o terminal de ônibus. Esse serviço deverá ser iniciado em duas semanas.
 

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