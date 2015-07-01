Mais de 500 pessoas devem participar do primeiro ato pela humanização do transporte coletivo da Grande Vitória, que será realizado neste domingo (5). Vítimas de todos os tipo violência nos coletivos, seja assaltos, agressões, ameaças ou assédio sexual irão participar, de acordo com a coordenadora do grupo “Transcol Rosa”, Luciene Mota. Segundo ela, o grupo tomou a iniciativa de convocar toda a população que utiliza os ônibus a participar da passeata, para chamar a atenção do poder público e de toda a sociedade.“Essa é uma forma de alertarmos a sociedade em geral que algo precisa ser feito em relação ao nosso transporte público. Hoje em dia ele está gritando, pedindo socorro. Não só nós mulheres, pela questão do assédio, mas também pela segurança. A convocação é geral, para todas as vítimas de assalto, assédio, para os próprios trabalhadores do transporte público, motoristas, cobradores, essas pessoas que se sentem inseguras”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Ato vai pedir humanização no transporte coletivo

De acordo com a Polícia Militar, houve mais de 150 assaltos em ônibus apenas nos meses de maio e junho deste ano. Os números devem ser ainda maiores, pois consideram apenas as vítimas que registraram boletins de ocorrência. As linhas mais perigosas, de acordo com os rodoviários, são principalmente a 540, 583 e 596, que passam pela Rodovia do Contorno.