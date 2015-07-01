Mais de 500 pessoas devem participar do primeiro ato pela humanização do transporte coletivo da Grande Vitória, que será realizado neste domingo (5). Vítimas de todos os tipo violência nos coletivos, seja assaltos, agressões, ameaças ou assédio sexual irão participar, de acordo com a coordenadora do grupo “Transcol Rosa”, Luciene Mota. Segundo ela, o grupo tomou a iniciativa de convocar toda a população que utiliza os ônibus a participar da passeata, para chamar a atenção do poder público e de toda a sociedade.“Essa é uma forma de alertarmos a sociedade em geral que algo precisa ser feito em relação ao nosso transporte público. Hoje em dia ele está gritando, pedindo socorro. Não só nós mulheres, pela questão do assédio, mas também pela segurança. A convocação é geral, para todas as vítimas de assalto, assédio, para os próprios trabalhadores do transporte público, motoristas, cobradores, essas pessoas que se sentem inseguras”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Ato vai pedir humanização no transporte coletivo
De acordo com a Polícia Militar, houve mais de 150 assaltos em ônibus apenas nos meses de maio e junho deste ano. Os números devem ser ainda maiores, pois consideram apenas as vítimas que registraram boletins de ocorrência. As linhas mais perigosas, de acordo com os rodoviários, são principalmente a 540, 583 e 596, que passam pela Rodovia do Contorno.
CentralAlém de protestar, o grupo tem a proposta de criar uma Central de Apoio às vítimas de violência nos ônibus, em parceria com a Ceturb e a Polícia Militar. A ideia seria centralizar todas as ocorrências específicas de crimes cometidos em ônibus, formando um banco de dados, e identificando os criminosos, para que as vítimas não sejam mais uma estatística. De acordo com Luciene, a proposta será apresentada formalmente ao governo e outras entidades para buscar apoio.“O Transcol Rosa pensa em montar uma sede, e nela receber todas as reclamações por meio de um aplicativo, em que seria possível entrar em contato com a Ceturb, resgatar as imagens do videomonitoramento, para repassar as imagens para a Polícia Militar identificar esses meliantes e tomar as providências”, declarou Luciene.A caminhada pela humanização no transporte coletivo sairá às 10 horas do Quiosque 1, da Praia de Camburi, em direção ao bairro Jardim Camburi, neste domingo.