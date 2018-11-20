Caminhada contra o extermínio da juventude negra em Vitória. Crédito: Vitor Jubini

No Dia da Consciência Negra, um ato contra o extermínio de jovens negros foi realizado em Vitória. A marcha foi realizada pelo Fórum Estadual da Juventude Negra (Fejunes). A caminhada teve início na Casa Porto, na Avenida Jerônimo Monteiro, e foi finalizada no Palácio Anchieta.

Your browser does not support the audio element. Ato relembra mortes de Marielle Franco e irmãos Damião e Ruan

Durante a caminhada, palavras de ordem foram ditas no trio elétrico. As mortes violentas da vereadora Marielle Franco , no Rio de Janeiro e dos jovens Damião e Ruan , no morro da Piedade, Vitória, foram lembradas pelos participantes. Os três foram mortos no mês de março.

“Marielle, Ruan e Damião representam os negros que são mortos todos os dias no Brasil. Isso precisa acabar”, disse a universitária Alana Silva, que participou da caminhada.

MARCHA

A marcha Estadual contra o Extermínio da Juventude Negra acontece há 11 anos. De acordo com uma das coordenadoras do Fórum, Gracielly Cardoso, o evento quis mostrar para a sociedade que ainda hoje os jovens negros sofrem discriminação e só através de oportunidades é que essa realidade será transformada.

“Trazer para o jovem negro oportunidade de trabalho, educação de qualidade para uma reparação histórica. Há uma dívida histórica conosco que deve ser paga”, contou.

DADOS DA VIOLÊNCIA

De acordo a Unesco, um jovem negro no Espírito Santo tem 5,5 % mais chances de ser vítima de homicídio do que o branco. Além disso, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a população negra representa 54% da população, mas são 71% das vítimas de homicídio.

Em junho deste ano, o Atlas da Violência trouxe o Espírito Santo na 5ª posição ao analisar o recorte de “mortes violentas onde as vítimas são mulheres negras”. A pesquisa publicada pelo Atlas demonstrou que, numa análise feita numa série histórica entre os anos de 2006 e 2016, houve redução de mulheres brancas que perderam suas vidas (queda de 8%), enquanto os homicídios entre as negras só cresceram (aumento de 15,4%).

ESTUDO E TRABALHO

O acesso dos negros à universidade e as diferenças salariais no mercado de trabalho entre negros e brancos ainda são verdadeiros desafios no combate a discriminação e segregação na sociedade brasileira.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça (20), a professora do Departamento de Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros da UFES, Patrícia Gomes Rufino, explica que não apenas o acesso, mas a permanência dos negros nas universidades é um verdadeiro desafio.

Ela explica que, historicamente, os negros já enfrentam dificuldades no acesso à universidade se comparados à população branca por conta da questão social envolvida nesse cenário. De acordo com o IBGE, por exemplo, a dificuldade de acesso dos estudantes negros ao diploma universitário reflete o atraso escolar, maior neste grupo do que no de alunos brancos. Na idade que deveriam estar na faculdade, 53,2% dos negros estão cursando nível fundamental ou médio, ante 29,1% dos brancos.

"Políticas públicas para incentivar jovens a frequentar universidades e a melhoria da condição econômica das famílias, que permitam aos jovens negros estudar, em vez de se dedicarem apenas ao trabalho, é fundamental para a reversão desse quadro de atraso", pontua Patrícia.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada no final de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, em 2016, no Espírito Santo, trabalhadores pretos receberam, em média, 35% menos que os profissionais brancos.

A média salarial dos negros foi de R$ 1.564. Já a dos brancos ficou em R$ 2.412 no Estado. Isso significa uma diferença de R$ 848, quase um salário mínimo no rendimento médio mensal. Se compararmos o salário dos brancos com o dos pardos (R$ 1.669), a diferença é de 31%.

O evento reuniu centenas de participantes, mas o público poderia ser bem maior, segundo Crislaynne Zeferina, que também coordena o Fejunes. Apesar de não divulgarem a estimativa de quantos participantes estiveram no ato, segundo ela, para tentar boicotar a manifestação, a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) agendou a prova do Paebes Tri, uma avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, justamente para esta terça-feira (20) e, por isso, muitos estudantes não puderam comparecer ao evento.

A jovem diz que essa atitude revela o racismo institucional dentro das escolas, o que reflete a diferença de ensino entre o bairro nobre e a periferia.

“Se o jovem tem direito a saúde de qualidade, por que na periferia ele não tem? Isso é racismo institucional. Em Camburi temos uma escola pública de qualidade e no Bairro da Penha não temos”, afirmou.

O evento foi finalizado no Museu Capixaba do Negro (Mucane), com a realização de apresentações e atividades culturais. A organização não divulgou o número de participantes.