Ato pela paz reune diferentes religiões na Aliança Francesa em Vitória

Uma semana após os atentados terroristas em Paris, a Aliança Francesa de Vitória convidou representantes de diversas religiões para um ato ecumênico pela paz. Praticantes do cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo se uniram para manifestar o desejo por um mundo em que os povos convivam pacificamente. O evento aconteceu nesta sexta-feira (20), na sede da instituição.
54759 - Rafael Monteiro de Barros - Ato pela paz reúne diferentes religiões na Aliança Francesa em Vitória - CBNGAZ - 1.13s - 21-11-15.mp3
Apesar de os atentados terem como alvo a França, o líder da Sociedade Islâmica do Brasil em Vitória, Hadi Ahmed Khalifa, ressaltou que essas ações atingem todas as pessoas. “A tragédia que aconteceu na França não é só contra os franceses, ela contra todos nós como seres humanos e, inclusive, nós, os muçulmanos. Eu fico muito contente de participar de uma reunião para a gente poder disseminar o bem e palavras de paz para todo o mundo”, disse Hadi à Rádio CBN Vitória.
O líder religioso também frisou que as pessoas que cometeram os atentados não representam o islã e seus ensinamentos. “Eu acho que eles são um grupo de criminosos que não pertencem ao islã. Nunca, na história do islã, vimos crimes tão bárbaros como os que eles cometeram. O islã nunca ensinou a aterrorizar os outros, o profeta nunca ensinou a ter raiva, ódio de quem tem outra religião”, complementou Hadi.
Os participantes do ato deram as mãos às 18h20, no horário de Brasília, mesmo horário em que aconteceram os atentados em Paris, na última sexta-feira (13). O ato simbólico de dar as mãos pela paz foi repetido em diversas partes da Franças e do mundo.