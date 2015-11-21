Ato pela paz reune diferentes religiões na Aliança Francesa em Vitória

Uma semana após os atentados terroristas em Paris, a Aliança Francesa de Vitória convidou representantes de diversas religiões para um ato ecumênico pela paz. Praticantes do cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo se uniram para manifestar o desejo por um mundo em que os povos convivam pacificamente. O evento aconteceu nesta sexta-feira (20), na sede da instituição.

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Apesar de os atentados terem como alvo a França, o líder da Sociedade Islâmica do Brasil em Vitória, Hadi Ahmed Khalifa, ressaltou que essas ações atingem todas as pessoas. “A tragédia que aconteceu na França não é só contra os franceses, ela contra todos nós como seres humanos e, inclusive, nós, os muçulmanos. Eu fico muito contente de participar de uma reunião para a gente poder disseminar o bem e palavras de paz para todo o mundo”, disse Hadi à Rádio CBN Vitória.

O líder religioso também frisou que as pessoas que cometeram os atentados não representam o islã e seus ensinamentos. “Eu acho que eles são um grupo de criminosos que não pertencem ao islã. Nunca, na história do islã, vimos crimes tão bárbaros como os que eles cometeram. O islã nunca ensinou a aterrorizar os outros, o profeta nunca ensinou a ter raiva, ódio de quem tem outra religião”, complementou Hadi.