Ato para uso consciente da água surpreende população na orla de Camburi

O educador físico, Erick Pinto, 30 anos, aprovou a iniciativa. "Muito interessante, porque incentiva as crianças a poupar água, economizar. E desde cedo elas estão aprendendo. Estamos criando os cidadãos do futuro", opinou.Conversa com os paisE aprende mesmo. A pequena Maythe Costa Nali, 11 anos, contou à reportagem da CBN Vitória que sempre conversa com os pais, pedindo que eles tomem iniciativas dentro de casa para economizar água. "A gente está, de certa forma, ajudando a salva o problema. Não é só nossa vida, é a de todo mundo. Eu falo com eles, eles falam comigo. A gente pensava que ia demorar para isso acontecer. O Brasil tem 20% de água do planeta, mas foi tudo muito rápido e a gente está sempre falando: fecha a torneira, toma banho rápido", contou.Um flashmob foi elaborado pelos estudantes do nono ano do Colégio Adventista. Um chuveiro com fios de nylon foi instalado no calçadão, simulando a água caindo sem interrupção. A pessoa que se mobilizava e tentava desligar o registro era alvo de uma verdadeira festa feita pelos alunos, com abraços, apitos, aplausos e placa de parabéns.A estudante Laisy Leite Pereira, 11 anos, estava empolgada com a ação. "A gente tem que conscientizar as pessoas para que a água não acabe, que a gente possa reutilizá-la em nossas casas e outros lugares que formos", disse.Como poupar águaDesenvolta e mostrando bastante maturidade com apenas 11 anos, Julia Menegardo contava para as pessoas que abordavam as ações que desenvolve no dia a dia para poupar água em sua residência. "Eu tento não gastar muita água escovando dente, no banho, lavando o rosto. Também tento reutilizar a água da máquina, do ar condicionado para colocar nas plantinhas. E assim vai. Se surgir novas ideias, devemos colocar em prática", explicava.Marcelo Queiroz, diretor do colégio, garante que essa é apenas uma primeira etapa do processo de aprendizado dos estudantes, que vão desenvolver uma espécie de gincana durante o ano em cima do tema. "Todo o mês eles vão trazer a conta de água deles para fazermos um levantamento. A sala que tiver mais economizando, vai ganhar um dinheiro fictício. No final, terá um leilão onde eles vão poder adquirir brindes", informou.Os alunos do ensino médio também realizaram um flashmob. Eles ficaram na faixa de pedestres com cartazes, exibindo frases de incentivo à economia da água, e pedindo aos motoristas que realizassem um "buzinaço" para ajudar na campanha. Os motoristas prontamente atendiam ao pedido e demonstravam apoio aos estudantes.