Ato heroico de bombeiro marca combate ao incêndio em Vitória

O ato heroico de um sargento do Corpo de Bombeiro marcou o combate ao incêndio em um prédio de 23 andares no Centro de Vitória, nesse domingo (22). O sargento Rubinaldo se sentiu mal após subir e descer as escadas várias vezes, carregando moradores, inclusive idosos e pessoas com deficiência.

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Após ser atendido pelo resgate, o militar voltou ao trabalho para acabar com as chamas. Rubinaldo contou que passou mal quando desceu do prédio. "Tive que descer. Nesse momento que eu desci, cheguei lá embaixo precisando de ar, fui atendido pelo Corpo de Bombeiros. E eles ministraram o oxigênio pra mim, cerca de 10 a 15 minutos", relatou

O incêndio foi no 19° andar do edifício, que precisou ser evacuado. O trabalho para conter o incêndio, que se concentrou na cozinha e na área de serviço, durou mais de quatro horas e contou com a colaboração da Guarda Municipal e do Samu. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Rubinaldo comoveu os capixabas. Para o sargento, ver os moradores bem após o incêndio é um estímulo para que o bombeiro trabalhe cada vez mais. "É muito gratificante para cada um que está ali, dando sua força, dando sua disposição. As pessoas vem cumprimentar a gente, agradecendo. Estimula a gente a trabalhar cada vez maior", comentou.