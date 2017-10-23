Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Ato heroico de bombeiro marca combate ao incêndio em Vitória

O incêndio foi no 19° andar do edifício, que precisou ser evacuado

Publicado em 23 de Outubro de 2017 às 15:01

Publicado em 

23 out 2017 às 15:01
O ato heroico de um sargento do Corpo de Bombeiro marcou o combate ao incêndio em um prédio de 23 andares no Centro de Vitória, nesse domingo (22). O sargento Rubinaldo se sentiu mal após subir e descer as escadas várias vezes, carregando moradores, inclusive idosos e pessoas com deficiência.
Ato heroico de bombeiro marca combate ao incêndio em Vitória
Após ser atendido pelo resgate, o militar voltou ao trabalho para acabar com as chamas. Rubinaldo contou que passou mal quando desceu do prédio. "Tive que descer. Nesse momento que eu desci, cheguei lá embaixo precisando de ar, fui atendido pelo Corpo de Bombeiros. E eles ministraram o oxigênio pra mim, cerca de 10 a 15 minutos", relatou
O incêndio foi no 19° andar do edifício, que precisou ser evacuado. O trabalho para conter o incêndio, que se concentrou na cozinha e na área de serviço, durou mais de quatro horas e contou com a colaboração da Guarda Municipal e do Samu. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
Rubinaldo comoveu os capixabas. Para o sargento, ver os moradores bem após o incêndio é um estímulo para que o bombeiro trabalhe cada vez mais. "É muito gratificante para cada um que está ali, dando sua força, dando sua disposição. As pessoas vem cumprimentar a gente, agradecendo. Estimula a gente a trabalhar cada vez maior", comentou.
O chefe de operações do Corpo de Bombeiros, tenente Sanderson Dias Bragança, explicou que um problema no sistema hidráulico do prédio dificultou a ação da equipe no incêndio, que não teve vítimas. Como não havia pressão na água, cerca de 15 mangueiras tiveram que ser levadas até o 19º andar pelas escadas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados