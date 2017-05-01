Com o lema “Trabalhadores em luta, nenhum direito a menos”, o feriado de 1º de maio foi marcado por mobilização de trabalhadores e integrantes de movimentos populares e sindicais em Vitória, em um ato pelo Dia do Trabalho.

A concentração dos manifestantes foi iniciada às 8 horas na região da Praça Oito, no Centro da capital, e contou com a participação de entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Nacional por Moradia Popular, Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais no Estado do Espírito Santo (Sinteses), e a Frente Brasil Popular. O grupo seguiu, pelas ruas do Centro, em direção à região do Sambão do Povo, onde o ato foi finalizado ao final da manhã.

Your browser does not support the audio element. Ato em Vitória condena reformas Trabalhista e da Previdência

Durante a manifestação foram feitas críticas ao governo Federal e à aprovação da Reforma Trabalhista pela Câmara dos Deputados. Os manifestantes acusavam o Executivo e o Legislativo de cometerem um “golpe” nos direitos trabalhistas da população. O Presidente ds CUT-ES, Jasseir Alves Fernandes, destacou que este 1º de maio não deve ser “comemorado”, mas uma data que sirva como mobilização da classe trabalhadora.

“Nesse Dia do Trabalho, infelizmente nós não temos nada a comemorar. A não ser protestar pela retirada de direitos. Nós estamos na rua , inclusive, para protestar porque não aceitaremos, de forma nenhuma, a retirada de direitos da classe trabalhadora”, defendeu.

Edilza Felipini, 62 anos, coordenadora Estadual da União Nacional por Moradia Popular, também participou do ato com o objetivo de chamar a atenção para a garantia dos direitos dos trabalhadores. “A gente tem que estar na rua reivindicando os nossos direitos porque entendemos que nos últimos tempos têm um monte de garantias que a gente tinha e que estão estão sendo retiradas do trabalhador”, alegou.

Políticos

Ao longo do ato estiveram presentes na mobilização políticos capixabas ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT), entre eles o deputado estadual Nunes, o ex-prefeito de Vitória, João Coser, a ex-deputada federal, Iriny Lopes e o ex-deputado estadual, Perly Cipriano.