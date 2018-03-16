Ato é realizado em memória de Marielle Franco, no centro de Vitória

Ato em memória de Marielle Franco (PSOL) no centro de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um grupo de pessoas esteve na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na tarde desta quinta-feira (15) para o ato em memória da vereadora Marielle Franco (PSOL), que foi assassinada no Rio de Janeiro. A manifestação começou por volta das 18h e contou com a presença de membros de partidos políticos, principalmente do PSOL, e de movimentos sociais que discursaram e seguiram em marcha até o Palácio Anchieta.

De acordo com Brice Bragato, que é membro da executiva nacional do PSOL, o partido avalia que o crime teve motivação política. “A gente não tem dúvida pelas características do assassinato e também porque ela era relatora da comissão que ia monitorar a intervenção no Rio de Janeiro. Fazer esse monitoramento é uma forma de vigiar muita gente que vai cometer excessos contra o povo pobre da periferia”, explicou.

Para a militante do PSOL Suellen Cruz, o ato realizado na Praça Costa Pereira serviu para mostrar que aqueles que estão indignados com a morte da vereadora não estão sozinhos. “Esse assassinato da Marielle não pode passar em branco. Nós precisamos continuar a lutar contra as violências cotidianas que sofremos, como ela lutava. O ato também serve para dizer que não é a morte dela que vai fazer a gente recuar nessa busca por direitos a toda a população”, declarou.

A estudante Isabella Mamedi se emocionou ao falar sobre a manifestação e a morte da vereadora carioca. “Não deveria ser assim. Sabemos quem são os responsáveis. A morte dela representa a luta para nós.”