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Vereadora assassinada

Ato é realizado em memória de Marielle Franco, no centro de Vitória

A manifestação contou com a presença de membros de partidos políticos, principalmente do PSOL, e de movimentos sociais

Publicado em 15 de Março de 2018 às 21:19

Publicado em 

15 mar 2018 às 21:19
Ato em memória de Marielle Franco (PSOL) no centro de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Um grupo de pessoas esteve na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na tarde desta quinta-feira (15) para o ato em memória da vereadora Marielle Franco (PSOL), que foi assassinada no Rio de Janeiro. A manifestação começou por volta das 18h e contou com a presença de membros de partidos políticos, principalmente do PSOL, e de movimentos sociais que discursaram e seguiram em marcha até o Palácio Anchieta. 
De acordo com Brice Bragato, que é membro da executiva nacional do PSOL, o partido avalia que o crime teve motivação política. “A gente não tem dúvida pelas características do assassinato e também porque ela era relatora da comissão que ia monitorar a intervenção no Rio de Janeiro. Fazer esse monitoramento é uma forma de vigiar muita gente que vai cometer excessos contra o povo pobre da periferia”, explicou.
Para a militante do PSOL Suellen Cruz, o ato realizado na Praça Costa Pereira serviu para mostrar que aqueles que estão indignados com a morte da vereadora não estão sozinhos. “Esse assassinato da Marielle não pode passar em branco. Nós precisamos continuar a lutar contra as violências cotidianas que sofremos, como ela lutava. O ato também serve para dizer que não é a morte dela que vai fazer a gente recuar nessa busca por direitos a toda a população”, declarou.
A estudante Isabella Mamedi se emocionou ao falar sobre a manifestação e a morte da vereadora carioca. “Não deveria ser assim. Sabemos quem são os responsáveis. A morte dela representa a luta para nós.”
O ato se encerrou por volta das 20h em frente ao Palácio Anchieta, onde os manifestantes citaram nomes de pessoas assassinadas e desaparecidas no Espírito Santo, principalmente durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, e responsabilizavam o governador Paulo Hartung pelas mortes. Os nomes estavam escritos em cruzes que foram colocadas na escadaria e na grama da sede do Governo do Estado. A Guarda Municipal de Vitória (PMV) esteve no local, mas não informou quantas pessoas participaram do ato.

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