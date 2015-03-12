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SEGURANÇA EM ALERTA

Ato de defesa da Petrobras e protesto por impeachment de Dilma Rousseff mobilizam Segurança Pública em Vitória

Reunião entre o comando da Polícia Militar e o gabinete de Segurança Pública desta quinta vai definir esquema de segurança nas manifestações

Publicado em 11 de Março de 2015 às 21:52

Publicado em 

11 mar 2015 às 21:52
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) se reúne com o comando da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (11), para definir o esquema de segurança durante os protestos que devem ocorrer nesta sexta-feira (13) e no domingo (15). As manifestações estão marcadas em várias cidades do país e foram organizadas pelas redes sociais.
Ato de defesa da Petrobras e protesto por impeachment de Dilma Rousseff mobilizam Segurança Pública em Vitória
Nesta sexta, a partir das 17h, o protesto acontece em frente a sede da Petrobras, na Reta da Penha, Vitória. O movimento intitulado 'Ato Nacional em Defesa da Petrobras e da Democracia no Brasil' é organizado por sindicatos e movimentos sociais.Dois dias depois, no domingo, a população promete ir as ruas para pedir o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Dois protestos simultâneos devem acontecer na Praça do Papa e na em frente a Sede da Petrobras, a partir das 16h. Em uma rede social, mais de 16 mil pessoas já confirmaram presença no evento de domingo em frente ao escritório da estatal.Por meio de nota, a Polícia Militar informou que sempre acompanha todos os tipos de mobilizações com efetivo suficiente para garantir a ordem e a segurança dos participantes, bem como o direito de ir e vir das pessoas.

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