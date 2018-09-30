Ato a favor de Bolsonaro toma ruas de Vitória, Vila Velha e 3ª Ponte

Um ato organizado através das redes sociais em apoio ao candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL), tomou parte das ruas de Vila Velha, a Terceira Ponte e a Praça do Papa, em Vitória. A manifestação durou cerca de três horas. Os manifestantes saíram de Vila Velha às 14h, o que interditou a ponte no sentido Capital. Com apoio de trios elétricos, entoaram palavras e músicas a favor do candidato Bolsonaro, cantaram o Hino Nacional e ainda fizeram uma oração no final do ato, por volta de 17h.

Your browser does not support the audio element. Ato a favor de Bolsonaro toma ruas de Vitória, Vila Velha e Terceira Ponte

Segundo estimativa divulgada pela Polícia Militar, cerca de oito mil pessoas saíram de Vila Velha. Na Praça do Papa, a PM contabilizou outros 500 manifestantes que esperavam a chegada da passeata, o que totaliza 8.500 participantes no ato a favor do presidenciável. A Polícia Militar acompanhou desde o início o ato e não impediu que os manifestantes subissem a ponte. Antes disso, houve uma carreata e caminhada junto a um trio elétrico na Praia da Costa.

Por volta de 16h30, alguns manifestantes começaram a deixar a Praça do Papa para retornar a Vila Velha pela Terceira Ponte, interditando parcialmente as pistas, de acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte.

Os organizadores da manifestação estimaram, inicialmente, que havia 8,5 mil pessoas presentes. Eles falam esse número baseado no número de pessoas confirmadas em um evento no Facebook. Mais tarde, no entanto, os organizadores falaram em 20 mil pessoas que partiram de Vila Velha e 40 mil no total, na Praça do Papa.

Michele Oliveira, estudante e uma das organizadoras da manifestação a favor de Bolsonaro Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A estudante Michele Oliveira, de 28 anos, foi uma das organizadoras do evento. Ela afirmou que a manifestação é uma resposta ao evento que aconteceu no sábado (29), em todo o país, contrário à candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL. “A gente tem que mostrar que aqui no Espírito Santo as mulheres apoiam, sim, o Bolsonaro”, disse.

Arukya Macedo, empresária e apoiadora do movimento a favor de Bolsonaro Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A empresária Arukya Macedo disse que sua participação na manifestação é inteiramente a favor do candidato do PSL, sem vínculos com outros candidatos do estado. "Nós fizemos um grupo no Facebook e chegamos a quase 10 mil pessoas que confirmaram presença. Foi um trabalho árduo de quase um mês".

Com a filha nos braços, a empresária Cristina Bosi revelou que sua participação no movimento tem como objetivo a busca por um país melhor. “Eu, realmente, voto no Bolsonaro, concordo com o programa de governo dele, sou contra o governo esmagar os empresários porque é muito difícil trabalhar com essa carga tributária altíssima que temos”, afirmou.

No último sábado, houve uma manifestação de um grupo contrário ao candidato do PSL na Praça do Papa, em Vitória. Segundo a organização daquele o ato, chamado “Mulheres Contra Bolsonaro”, houve a presença de 15 mil pessoas. A PM estimou em 2 mil o número de participantes.