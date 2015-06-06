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MANIFESTAÇÃO EM VITÓRIA

Ativistas realizam protesto contra o pó preto na Praia de Camburi

Manifestantes ocuparam a faixa de pedestres quando o semáforo fechava para os carros, assim, o trânsito não foi prejudicado

Publicado em 05 de Junho de 2015 às 21:02

Publicado em 

05 jun 2015 às 21:02
Ativistas realizaram protesto contra a emissão do pó preto e a degradação ambiental na tarde desta sexta-feira (5), na orla de Camburi, em Vitória. Durante a ação, representantes das mais de dez ONGs que integram o Grupo S.O.S Espírito Santo - Ambiental, ocuparam uma faixa de pedestre com cartazes quando o semáforo fechava para os carros na pista da Avenida Dante Michelini.
Ativistas realizam protesto contra o pó preto na Praia de Camburi
Quem passava pelo calçadão recebia adesivos e panfletos que pediam o fim da poluição no ar da Grande Vitória. O presidente da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Eraylton Moreschi, destaca que no Dia Mundial do Meio Ambiente, os capixabas não têm o que comemorar.
“Moramos em uma ilha cercada de esgoto e coberta pelo pó preto, que rouba a saúde e a qualidade do cidadão capixaba todos os dias, então, não temos nada para comemorar”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
O advogado Paulo Vitor Aquino Dalcol conta que sempre participa de movimentos que pedem o fim do pó preto. Ele conta que se não houver uma mobilização da população, isso nunca vai mudar. Para o advogado, o apelo popular já está conseguindo alguns avanços no assunto. “Já tivemos algumas vitórias, temos a CPI do Pó Preto, que é uma briga antiga”, disse.
Os manifestantes também fizeram uma homenagem a Augusto Ruschi, o Patrono da Ecologia no Brasil, reconhecido internacionalmente, que nasceu em terras capixabas há cem anos.

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