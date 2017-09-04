Apesar da crise financeira e dos cortes realizados, o funcionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está garantido até o fim deste ano. É isso o que afirma o reitor da instituição, Reinaldo Centoducatte. O reitor frisou que as atividades de ensino, pesquisa e extensão serão mantidas até o final de 2017, contrariando boatos que circulam em redes sociais e nos corredores da universidade.

Your browser does not support the audio element. Atividades da Ufes serão mantidas mesmo com crise, garante reitor

Centoducatte foi enfático ao dizer que a Ufes não corre o risco de fechar as portas. “Independentemente da nossa gestão e de governos que entram e que saem, nós permaneceremos cumpridores das nossas obrigações e dos nossos compromissos com aqueles que financiam a nossa instituição, que são a sociedade brasileira e, em particular, a sociedade capixaba.”

O reitor esclareceu que o Governo Federal repassou, até agosto, 75,4% da verba de custeio prevista para a Ufes neste ano. Esse dinheiro serve para pagar despesas como energia elétrica, limpeza e vigilância ostensiva. É justamente na questão do custeio que a Ufes mais sofre, segundo o reitor.

A garantia é que, até o final de 2017, o governo envie ao menos 85% de todo esse recurso previsto, que totaliza aproximadamente R$ 142,2 milhões. Os 15% restantes estão contingenciados, o que quer dizer que a universidade não tem a garantia de recebimento dessa parcela. No entanto, Centoducatte acredita que 100% da verba prevista será repassada.

A estudante do segundo período do curso de jornalismo Gabrielly Minchio, de 19 anos, diz que as mudanças no Restaurante Universitário (RU) foram um dos maiores impactos que ela sentiu com as dificuldades financeiras da Ufes.

“Eu só peguei uma refeição com sobremesa. Depois, foi cortada. As opções de carne também diminuíram. Agora, no segundo semestre, nós também perdemos o suco e a refeição da noite passou a ser sopa. Então, isso está sendo bem pesado para a gente”, contou.

Em relação ao Restaurante Universitário (RU), o reitor admitiu que há a possibilidade de aumento da tarifa. Entretanto, ele afirmou que estudantes que recebem a assistência estudantil não serão afetados. O benefício está garantido até o final de 2017. A alteração no valor será avaliada pelo Conselho Universitário.

Outra questão que tem preocupado a comunidade universitária é a insegurança dentro dos campi da Ufes, como destaca a estudante de jornalismo Letícia Soares, de 18 anos. “A segurança está precária. Inclusive, quando fazemos aula a noite, tem pouca iluminação. Então, fica tudo muito escuro, muito fácil de alguém fazer alguma coisa”, comentou.