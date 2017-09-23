Atirador encontrou um dos mandantes antes do crime, diz advogado

O acusado de matar Milena Gottardi, Dionathas Alves Vieira, se encontrou com um dos mandantes do crime cerca de 20 dias antes de a médica ser assassinada, segundo o advogado Leonardo Rocha de Souza, responsável pela defesa do executor do homicídio. No entanto, o advogado não disse se esse encontro teria acontecido com Hilário Frasson ou com o pai dele, Esperidião Frasson, apontados pela polícia como os mandantes.

Segundo Leonardo Rocha de Souza, Dionathas Alves Vieira está disposto a acrescentar essa informação ao depoimento dele caso seja chamado para depor novamente. Sem dar muitos detalhes, o advogado afirmou que um dos mandantes chegou a dizer ao executor os motivos para matar Milena Gottardi.

“Houve um encontro no carro do mandante, em um posto de gasolina, uns vinte dias antes. Eles conversaram. O mandante falou várias coisas para ele lá, inclusive depreciativas. Detalhes, motivos e o porquê de estar fazendo isso, tudo isso ele falou.”

Segundo o advogado, Dionathas Alves Vieira não recebeu ameaças diretas, mas a família dele teria recebido “recados” para ter cuidado com o que ele está falando. De acordo com Leonardo Rocha de Souza, há uma criança da família que mudou de escola e outros parentes que se mudaram para o interior.