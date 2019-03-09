Atendimento no fim de semana para atingidos pela chuva em Vila Velha

Neste sábado (09), o atendimento é feito na sede da Associação dos Empregados (AEC) da Cesan, em Cobilândia, de 8h às 15h. Crédito: José Carlos Schaeffer

Para evitar longas filas, como as registradas pela reportagem da CBN Vitória na última sexta-feira (08), a prefeitura de Vila Velha ampliou o atendimento para moradores prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado em novembro de 2018, e que precisam solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Para isso, locais foram disponibilizados para atender os beneficiados também neste fim de semana.

Your browser does not support the audio element. Atendimento ampliado para moradores atingidos pelas chuvas em Vila Velha

Neste sábado (09), o atendimento é feito na sede da Associação dos Empregados da Cesan (AEC), em Cobilândia, de 8h às 15h. Já no domingo (10), os moradores serão atendidos na sede da PMVV, em Coqueiral de Itaparica, no mesmo horário.

O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, a medida tem como objetivo evitar filas e atender todos os beneficiados. Crédito: José Carlos Schaeffer

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, a medida tem como objetivo evitar filas e atender todos os beneficiados. Ele ainda tranquiliza os moradores e pede calma para buscarem o atendimento, garantindo que todos serão atendidos.

"Exatamente por causa das filas. A gente quer atender o povo, o mais importante é isso. Estamos com 15 a 20 funcionários de 8h às 15h, então todo mundo que vier sábado e domingo será atendido. A gente espera que as pessoas venham com paciência, porque até dia 15 nós vamos atender", destacou.

Moradora do bairro Jardim Marilândia, a analista de comércio exterior Raquel Boone aproveitou a oportunidade, já que trabalha durante a semana e perderia um dia de serviço para fazer o procedimento.

“O atendimento aqui hoje foi muito rápido, eu gastei menos de 10 minutos. Eu trabalho de segunda a sexta, então hoje foi a oportunidade de tirar o documento para dar entrada e não perder um dia de trabalho”, disse.

A analista de comércio exterior Raquel Boone foi atendida em menos de 10 minutos neste sábado (09). Crédito: José Carlos Schaeffer

O serviço volta ao normal na segunda-feira (11) na sede da AEC, em Cobilândia, para os moradores das regiões 3 e 4 e na sede da Defesa Civil, no Centro, para as regiões 1,2 e 5, conforme a listagem da Defesa Civil.

Cerca de 10 mil moradores de 21 bairros da cidade podem recorrer ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi possível após o Governo Federal reconhecer a situação de emergência no município provocada pelas tempestades de novembro do ano passado. Segundo o secretário, cerca de três mil já foram atendidos.

Os endereços de quem têm direito estão disponíveis no site da Prefeitura e os beneficiários têm até o próximo dia 15 para apresentar a documentação comprobatória.